El Unicaja junior peleará por el tercer puesto en el Campeonato de España (79-63)

El Unicaja Rincón Fertilidad junior cayó en las semifinales del Campeonato de España, que se celebra en Bilbao, ante el Joventut de Badalona. El equipo dirigido por Paco Aurioles tuvo un gran comienzo de partido en el que llegó a dominar por 14 puntos, pero colapsó en la segunda mitad para acabar cayendo por 79-63.

Desde el minuto 1 hasta el 26 dominó siempre el Unicaja, con más (10-24 la máxima) o menos renta, pero no permitió que el rival se adelantara. En el primer cuarto vivió de un acierto extremo en el triple (7/11), pero después fallaría desde la línea de tres. Llevaba 12 puntos Ignacio Rosa tras el primer cuarto. El Joventut se mantuvo en el temporal y supo aprovechar su momento (38-41 al descanso).

El Unicaja entregó el liderazgo mediado el tercer cuarto y el equipo catalán se hizo más fuerte. Y el equipo malagueño ya no pudo sobreponerse al mayor acierto de la Penya, con las ideas más claras y con el viento a favor del acierto. Se disparó la diferencia (71-55), aunque el Unicaja reaccionó hasta bajar de los 10 (71-62), pero no aprovechó un par de opciones y ya el Joventut, campeón de Cataluña, no perdonó y extendió la renta.

En el cuadro malagueño destacaron Ignacio Rosa, con 20 puntos y ocho rebotes y Luis García, con 14 puntos, siete rebotes y seis asistencias.

Toca recuperarse y pensar en el partido por el tercer puesto, que se jugará este sábado ante el perdedor del Real Madrid-Barcelona.