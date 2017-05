El vestuario del Unicaja se acuerda de Waczysnki

Tras la victoria del Unicaja en Murcia, Carlos Suárez y Nemanja Nedovic pasaron por los micrófonos de Cope Málaga. Ambos admitieron que no estuvo el equipo a su mejor nivel, pero destacaron que se supo sufrir.

"Vamos a llegar lo más arriba posible", decía el capitán Suárez: "Baskonia y Barcelona es difícil que fallen. Vamos a ganarle al Betis en casa y vamos a lo nuestro. Es importante el factor cancha pero no decisivo".

"Juegan al límite del contacto, tienen cabeza fría, nos han masacrado en el rebote pero nos ha salvado el triple. En el rebote no podemos estar así", decía sobre el rival Suárez: "Juegan al límite del contacto, hace flopping... En Euroliga se permite más contacto. Pero hemos metido los tiros libres y estamos contentos. Es una victoria dedicada a Adam Waczynski. Fue una putada para el grupo su lesión. Nos da ese tiro tan necesario, ahora Dani tiene que multiplicarse. Este equipo ante las adversidades se crece".

Por su parte, Nedovic dijo que "en Murcia hay una atmósfera muy rara, es difícil jugar, hemos demostrado carácter, estamos muy bien. Fue un partido muy largo. No me gusta jugar en estas condiciones, pero es así y estamos contentos. No fue una victoria bonita, pero es una victoria".

"Creo que vamos a ser quintos, el partido del domingo es importante para acostumbrarse a ganar, la mentalidad ganadora es importante construirla así", aseguró el serbio, que explica el porqué del gran momento suyoo y de Smith: "Es importante el trabajo de cada día, Smith y yo nos defendemos uno contra uno, defendemos a tope y nos hacemos mejorar".