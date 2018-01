Plaza: "Al Valencia nunca puedes tacharlo de tus competidores"

Joan Plaza hablaba horas después de la primera victoria ante el Valencia para mentalizar a sus jugadores de lo que se les viene en el segundo. “Acabamos de jugar en la ACB y a pesar de nuestra victoria sabemos que podemos jugar mejor y lo intentaremos. Es una semana cargada de partidos, pero no queremos arrugarnos. Es importante jugar un buen partido para el futuro inmediato”, dice el técnico catalán.

Piensa el jefe en el vestuario cajista que equilibrar el balance de victorias y derrotas en la Euroliga sería muy bueno: “Sería magnífico ganar y acercarse a la carrera por los play off porque nos enfrentamos al Valencia y no puedes tacharlo nunca de la lista de competidores. Mis jugadores están alerta de la importancia del partido y saben que están compitiendo en la Euroliga. Estamos en una positiva dinámica y no queremos perder eso”.