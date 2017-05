El Unicaja afina el disparo

El Unicaja acelera para encontrar un sustituto para Adam Waczynski, que se perderá el resto de la temporada. No es seguro que haya refuerzo, pero se intenta. Desde que el martes se comprendió la gravedad de la lesión del polaco se está en el mercado para encontrar algún jugador potable. Hay una coyuntura de ligas regulares que van acabando y equipos que se quedan sin competir estos días porque no juegan por el título en toda Europa. Está ahí el principal caladero disponible. Hay que recordar que no se puede fichar a jugadores de la Liga Endesa que acaben la temporada. El caso de Romaric Belemene, propiedad cajista y que está cedido en Manresa, fue uno de los primeros nombres que se vino a la cabeza. Pero no es posible. De hecho, Romaric vendrá desde la próxima semana a Málaga para trabajar en Los Guindos.

"He hablado con Carlos Jiménez, él ha sondeado el mercado y requiere que el club le autorice. La horquilla de jugadores que puede venir es limitada", decía ayer Joan Plaza en Cope Málaga, donde decía que tenía preferencias: "Cuando el club le autorice a decir sí o no, veremos. Hay que ir de la mano, que hay que jugar un play off muy pronto. El club busca opciones siempre, otra cosa es que te autoricen o no. Un nombre de los que han salido me ha seducido muchísimo, pero creo que no es posible".

El Baskonia también busca en el mercado un alero por la lesión de Budinger

Se da la circunstancia de que también está en el mercado a la búsqueda de un tres el Baskonia por la lesión de Chase Budinger. Sucede que en este caso tiene opción de fichar jugadores sin pasaporte europeo o cotonou. Ya de por sí no es una posición con mucha oferta la de alero alto, más aún con los condicionantes actuales. Además, se busca que tenga experiencia en el baloncesto español para reducir riesgo.

Una opción de las que planteó aunque no era un tres puro era Jon Stefansson. Y era la que más seducía, aunque no sea un tres puro, a Plaza porque hubiera ahorrado proceso de adaptación. Conoce la ética de trabajo del islandés, del que deseó su continuidad en el verano en 2015. Como se publicó la semana pasada, Stefansson acabó la temporada con el MVP y el título de la liga de Islandia con el KR Reykjavík. Pero sucede que acabó el último partido con una rotura fibrilar que le debe tener unas semanas de baja. Ello impide que venga a Málaga para echar un cable en los partidos finales de la temporada.

Una opción que se ha ofrecido también es la de Marko Keselj, que juega en Bélgica, en el Oostende. El alero serbio (30 años y 2.05 metros) fue en sus mejores días cotizado jugador de Euroliga. Esta temporada ha promediado más de 17 puntos en la FIBA Champions League y más de 14 en la Liga de Bélgica. Pero no cuadra, de momento, con lo que busca el club. No tiene muchas opciones.

También está sobre la mesa la opción, apuntada por La Opinión, de Christian Eyenga, poderoso alero congoleño (27 años y 2.03 metros) que acabó la temporada con el Varese italiano y que jugó en Málaga con Dinamo Sassari y Zielona Gora. Tendrá la nacionalidad española la próxima temporada por matrimonio, se crió en el Joventut de Badalona antes de marchar a la NBA con Cleveland Cavaliers. Entrena en Varese a la espera de ofertas.

Lo que sí está claro es que el Unicaja escruta en el mercado por una pieza apetecible. Hoy a las 20:00 horas acaba el plazo para activar jugadores para la última jornada. Se reabrirá para el play off. Eso sí, no se fichará por fichar. Plaza aprieta, pero sólo Stefansson sedujo. Y no puede.