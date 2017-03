"El Unicaja ahora está de subidón"

Sergi Vidal (Badalona, 1981) volvió a casa después de salir del Unicaja. Se quedó con la espina de que no fuera una época brillante personalmente en lo deportivo, pero dice que siempre es un placer volver a Málaga. Aún deja buen baloncesto, el pasado domingo batió su récord de asistencias en ACB y no anduvo lejos de un triple doble, y es uno de los líderes del Divina Seguros Joventut que llega mañana al Martín Carpena.

-Llega con su Joventut a Málaga. Desde la distancia se ve a un equipo que siempre compite.

-Al final, creo que es una de las cosas más positivas que hemos conseguido. En Andorra perdimos claramente, pero después hemos ganado y perdido, pero siempre con opciones. El equipo siempre da la cara. Siempre falta ese poquito para tener alguna victoria más, pero la línea es claramente ascendente. Trabajamos mucho y bien, poco a poco los resultados van saliendo.

-Cumplirá este año 36, pero se le ve aún a buen nivel.

-Siempre he sido competitivo, el día que deje de serlo se acaba esto. Cualquier jugador, si no quiere ser mejor que el otro y si no quiere jugar más que el otro y no tiene unas metas tiene poco que hacer. Es mejor que cuelgues las botas y lo dejes para jugar a un nivel más amateur.

-¿Está disfrutando ahora más con el baloncesto?

-Siempre he disfrutado del básket, toda la vida. Pero el disfrute puro, digamos, sólo es cuando es baloncesto de formación. Una vez tiene contratos ya tienes presión, es tu modo de vida y la exigencia es constante. La presión, aparte de la que te llegue externa, se la tiene que poner uno mismo, por ganarte un puesto. La carrera de un jugador tiene distintos puntos. Lo primero es llegar, después ganarte un puesto, afianzarte en él... En mi caso siempre encuentro cosas que me hagan seguir competitiendo. Mi presión es distinta a cuando competía por títulos, pero sigue existiendo.

-Frecuentemente salen noticias sobre la delicada salud económica del Joventut. ¿Cómo lo llevan?

-Sabemos lo mismo que vosotros, por los medios. No estamos en las oficinas. Pues eso, son noticias. Al final tenemos que abstraernos, seguir entrenando y centrados en lo deportivo. No podemos hacer mucho más. El club será capaz de solucionar estos problemas. Algo ha mejorado, falta alguna cosa más, pero intento no dejar que entre demasiado la cabeza, hacer lo que está en nuestros manos. Es como cuando se habla de árbitros, factores externos... No lo puedes controlar. Tienes que defender a tu hombre, hacer lo que está en tus manos, no descentrarte.

-¿Sigue habiendo en Badalona fiebre por el baloncesto?

-Sigue siendo una ciudad muy de baloncesto, no cambia ni cambiará. La gente que asistía a ver los partidos y llenaba el Olimpic ahora no acude toda. Al final es una rueda, pero es algo normal. Están los aficionados de toda la vida, que lo son y serán. También hay mucha gente que cuando el equipo va bien disfruta y que cuando no va bien prefieren no sufrir y no vienen.

-Llegan a Málaga con un Unicaja inmerso en una apasionante batalla en la Eurocup. ¿Puede ser favorable al Joventut?

-No lo sé, muchas veces es como cuando juegas la Copa del Rey y no sabes si descansar un día viene mejor o no. El Unicaja está ahora en una dinámica con un subidón, por ese tercer partido en Múnich y el segundo en el Carpena que le da alas enormes y eso puede hacerles más peligrosos. También hay quien te dice que pueden estar cansado y pensando en otra cosa. No sé qué Unicaja nos vamos a encontrar. Yo cuento con su mejor versión. Físicamente son buenos, el tema del cansancio puede ser relativo.

-¿Ha seguido al Unicaja esta temporada?

-Vi algo, también entero el partido en Múnich. La verdad es que desde el principio demostraron que, aunque siempre puede cambiar todo, la sensación es que ganaban desde el primer minuto. La actitud, la intensidad física, cosas que se notan... El Bayern igual estaba presionado. El Unicaja tenía muchas ganas y demostró ambición.

-¿Cuáles creen que son las fortalezas del Unicaja?

-Es un equipo muy compensado, con muy buenos jugadores en todas las posesiones. Pone un gran nivel de intensidad también, con anotadores, buenos defensores, gente rápida por dentro, atlética y grande... Suárez es capaz de alternar posiciones. Es un equipo compensado, que a su mejor nivel es muy peligroso.

-Coincidió en su etapa en Málaga con Alberto Díaz. ¿Le sorprende el nivel que está dando?

-No, no me ha sorprendido. Hay algo importantísimo en los jugadores jóvenes. Les falta a menudo, pero Alberto lo tiene. Es una cabeza muy bien amueblada. Que tiene que ganarse los minutos, su puesto. Por trabajar, defender, por no restar, dar algo más. Nadie necesita que meta 15 puntos por partido. Lo entendió perfectamente y se ganó el puesto, ahora es indiscutible. Es parte esencial en el equipo. Ayer lo comentaba por aquí, me recuerda el rol de mis primeros años en Vitoria. Recuerdo que una vez jugué en Málaga precisamente 45 minutos de un partido, creo que defendiendo a Marcus Brown. Y sólo tiré dos veces a canasta. Alberto hace ese papel, presionando y defendiendo, poniendo en apuros al rival, suma más allá de las estadísticas. No es sólo ese papel, es que lo hace increíblemente bien y es un malagueño. Me alegra, es un gran chico.

-Con la perspectiva del tiempo, ¿qué balance hace de sus dos años en Málaga?

-No fueron todo lo bien que me hubiera gustado, la verdad. El primer año tuve que operarme, no salió bien y durante todo el año nunca estuve al 100%. Al siguiente verano pudimos arreglar la primera operación. Ya salí bien, pero me quedé fuera de las rotaciones, no tuve la continuidad que necesitaba para coger el ritmo. Deportivamente no fue todo lo bien que hubiera querido. Aun así tengo un gran recuerdo del segundo año, hubo partidos de piel de gallina en el Carpena. Y tuve el placer de conocer a gente con la que sigo en contacto.