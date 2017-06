El Unicaja cae con las botas puestas (73-76)

El Unicaja entregó la cuchara y puso fin a una temporada inolvidable con todos los honores. Combatió hasta el último segundo del partido, obligó al mejor equipo de España a subir su nivel tras empequeñecerle el grueso del partido. Pero ya no le quedó lucidez cuando en el cuarto final el equipo madridista se puso por delante. Tampoco fuerzas. Perdió (73-76), pero aun así que un aplauso para Joan Plaza y sus hombres. Un 3-0 con dos partidos a cuchillo y uno para olvidar. Se mereció quitar el 0 del casillero el Unicaja, pero el Madrid es insaciable. Un Carpena incadescente la tomó con los árbitros, especialmente con Pérez Pérez, que tuvo su habitual cuota de protagonismo en el recinto malagueño. En un ambiente eléctrico, un Carpena atestado recordaba que Málaga no estaba dispuesta a rendirse. El Unicaja consiguió reducir de manera drástica la aportación ofensiva de un Madrid que no se sentía cómodo. Se imponían las defensas. Recibía el equipo malagueño 31 puntos en la primera mitad, los mismos que en el segundo cuarto del segundo partido en Madrid, el que decidía el partido. Y en ese ritmo anotador había más opciones de sacar adelante el partido.Siempre por delante el Unicaja, chirriaba un Musli (cuatro pérdidas al descanso) que acababa con la paciencia del Carpena. Con la baja de Omic, pasó a ser Viny Okouo el pívot de referencia. Alberto Díaz marcó un extraordinario ritmo defensivo que contagió a todo el equipo. 14-11 era el marcador al primer cuarto, con los árbitros permitiendo mucho contacto y con el público encendido con algunas de sus decisiones. Generó juego Smith, también Nedovic después. Pero costaba un mundo meter canasta.Fogg completó sus mejores minutos del play off, metió cinco puntos y repartió cuatro asistencias, con Suárez como destinatario en tres de ellas para que el capitán anotase sendos triples y extendiera la diferencia (28-20). Con Viny padeciendo los rigores del poco respeto al novato (tres segundos, faltas en bloqueos...), el Madrid intentaba sacar la cabeza y ajustaba el marcador al descanso con el oficio de Nocioni y un Llull más pasador (seis de las ocho asistencias de su equipo al descanso) que ejecutor. El 33-31 tras 20 minutos quizá sabía a poco por lo visto. Quizá el motivo había que encontrarlo en que sólo metía 4/16 en tiros de dos el equipo de Plaza. Le mantenía su 7/18 en triples. Ganaba, eso sí, la batalla del rebote.Empató el Madrid tras el descanso (33-33), peo el Unicaja se negó a ceder el mando y respondía con un parcial de 9-2, con Smith surtiendo a Musli, del que se necesitaba su anotación para dar contrapeso. Seis puntos metió el serbio aprovechando continuaciones o generándose algún tiro. Dominaba el Unicaja (44-36), pero el Madrid no se iba nunca del partido. Estaba muy exigido en defensa por el Unicaja, que iba una pulgada más arriba (50-41) siguiendo la buena estela de Musli. Pero no gestionaba bien los dos últimos minutos del cuarto y encajaba un 8-0 de parcial, con el Madrid metiendo bastante de tres puntos, para dejar el partido muy abierto al final del tercer cuarto (52-51).Doncic tomaba el mando del Madrid y metía cinco puntos seguidos para empatar otra vez (56-56). Y Felipe daba la primera ventaha con un empujón de Pérez Pérez, al que la va la marcha en el Carpena. Los decibelios estaban por las nubes y el Unicaja ya casi en el bonus y el Madrid sin ninguna falta. Pérez Pérez señalaba técnica a Plaza con balón del Unicaja y el Madrid se ponía arriba (56-59). Eyenga reducía y el Unicaja encadenaba buenas defensas. Nedovic metía un triplazo, respondía Carroll. Repelía Eyenga y tres tiros libres para Doncic (64-65). Se movía en un equilibrio de fuerzas el partido. Un par de rebotes de ataque del Madrid eran determinantes (64-67).

El Madrid se ponía ya a más de una canasta de distancia (65-69) y se complicaba el partido a dos minutos para el final. Se salía un triple de Eyenga, que había sostenido al equipo, a un minuto para el final. Llull no perdonaba desde el tiro libre (67-71) y todo se complicaba mucho más. Las fuerzas le faltaban al Unicaja y el partido se le escapó. Nedovic, que antes había fallado, metió dos triples impresionantes, pero no fue suficiente. Un tiro desde su campo de Suárez a una mano podía haber forzado la prórroga, pero se quedó lejos.Nada que reprochar al Unicaja, al contrario. Un aplauso por una temporada inolvidable, otra vez entre los cuatro mejores y, sobre todo, ese título de Eurocup que permite regresar a la Euroliga.Unicaja (14+19+19+21) 73: Díaz 9, Smith 6, Díez 0, Brooks 5 y Musli 8 -quinteto inicial-. Okouo 2, Fogg 8, Nedovic 14, Eyenga 12 y Suárez 9.Real Madrid (11+20+20+25) 76: Llull 12, Maciulis 0, Rudy Fernández 5, Randolph 13 y Ayón 10 -quinteto inicial-. Nocioni 5, Doncic 10, Reyes 8, Carroll 6, Hunter 0 y Taylor 7.Árbitros: Pérez Pérez, Peruga y Calatrava. Técnica a Joan Plaza.Inidencias: Tercer partido de las semifinales de la Liga Endesa 2016/17, disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 10.300 espectadores.