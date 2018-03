El Unicaja cierra la primera fase ganando al Conquero (71-53)

El Unicaja cerró su participación en la primera fase de la Primera Nacional Femenina con una victoria clara ante el Conquero onubense, uno de los equipos más potentes del grupo (71-53) en el encuentro jugado en Los Guindos. De esta manera, un contundente 15-1 es el balance con el que acaban las pupilas de Lorena Aranda, que han dominado de cabo a rabo en el Grupo A.

Toca esperar ahora a la segunda fase de la competición, en la que se juega en el formato de play off en octavos y cuartos de final antes de llegar a una Final Four en la que se decide el título y quién compite, a su vez, en otro fin de semana con el mismo formato para la fase de ascenso a la Liga Femenina 2. El planteamiento del club cajista es apoyar el ascenso si se consigue sobre la pista, pero no forzarlo en los despachos si no. No hay prisas por subir escalones, se incide en consolidar el trabajo de base que se ha empezado a hacer esta temporada y que vayan llegando jugadoras al primer equipo. De subir habría que acometer refuerzos externos para mantener la competitividad.

Pero es queda aún lejos, hay mucho trayecto. También está en la misma tesitura el ASISA Alhaurín de la Torre, que lidera el Grupo B con un balance de 14-1 y que puede terminar con la misma cifra que el Unicaja si derrota al Agustinos (12:00 horas, Pabellón Limón), tercer clasificado. Las jugadoras de Francis Trujillo también llegarán en buena disposición a las eliminatorias por el título y el ascenso a la categoría de plata.