El Unicaja se deshonra

El Unicaja ha hecho muy feliz a su afición en los tres últimos meses, se ha vivido un título después de 11 años, se han visto quizá los mejores picos de juego de la era Plaza, se volvió a convertir en un orgullo ver a esta plantilla jugar. Pero este viernes, estos mismos hombres hicieron padecer vergüenza a esa misma hinchada, se arrastró de manera impropia en un partido de semifinales de la ACB, permitió que el Real Madrid le zarandeara hasta el sonrojo. No fue la actitud ni la intensidad adecuada, nada funcionó, cualquier partido con la entrega de dos días antes fue una casualidad. Duró menos de 10 minutos la resistencia cajista ante un Madrid que no necesitó esta vez de un sobrehumano Llull. Arrasó (101-72) a los malagueños.

La final se convierte ya en una quimera. El Unicaja desaprovechó en el primer partido las dudas del Madrid, era el momento de la eliminatoria visto a posteriori. Queda el respeto a sí mismo y la honra para intentar forzar un cuarto partido para no cerrar una sobresaliente temporada con un regusto amargo. Se puede perder en Madrid, obviamente, es lo normal. Pero no de esta manera, dimitiendo desde el segundo cuarto. Se temía que en algún momento llegara el bajón tras la excelencia. Lo ha prolongado el equipo de Joan Plaza. Pero ayer se cayó a plomo.

El partido ya comenzó por unos cánones diferentes al primer partido, con la anotación más alta, ritmo favorable a las cualidades del Madrid. Llull ya llevaba ocho puntos en apenas cinco minutos, pero el Unicaja respondía sin parecer muy forzado. Hubo una anécdota, por un error al dar el cinco inicial comenzaron Lafayette, Díaz, Smith, Díez y Omic. Corregido en el primer parón, un par de triples de Díaz y Díez daban ventaja (9-12). Había minutos para Kyle Fogg, que metía sus primeros puntos en el play off. También para Musli, con un Omic tocado en un hombro. Anotaba el serbio un dos más uno (20-21), que sería la última ventaja en el partido del Unicaja. Ahí se quebró la competitividad cajista hasta el final. Parcial de 7-0 blanco antes de dos tiros libres de Suárez para cerrar el cuarto (27-23).

De salida, otro 7-0 para los blancos, con pérdidas absurdas, un Nedovic fuera de partido y contraataques sencillos para el Madrid. No hacía falta ya Llull, iban enganchándose jugadores y el cuadro blanco se escapaba en el marcador (34-23). Con Carroll subía la dinamita (40-27) y se cargaba con tres faltas Alberto Díaz, sostén defensivo cajista. Smith intentaba salvar a su equipo, pero en un partido a 100 puntos las opciones verdes se evaporaban. Carroll se encargó de humillar en el segundo cuarto al Unicaja. Metió 21 puntos, seis triples y un dos más uno, para romper al equipo malagueño, que ofrecía algún momento una imagen de desidia impropia del equipo campeón de los tres últimos meses. El parcial del segundo cuarto fue 30-10. No había reacción, ni en la pista ni en el banco.

"Estamos dormidos, si seguimos así nos caerán 114 puntos", decía en los micrófonos de Movistar Joan Plaza. Dio la sensación de que no se creía ni el entrenador la posibilidad, no ya de remontar, sino de competir. La segunda parte se convirtió en un simulacro de partido de play off, con un equipo hinchado de autoestima que jugueteó con un rival taciturno y quizá ya pensando en vacaciones o en la temporada que viene. El continuo desfile de agentes por el Hotel Príncipe de Vergara, sede del equipo en las últimas cuatro noches, quizá fue sintomático de que la cabeza está ya en otra parte, en la temporada que viene, sea en Málaga, en otro equipo de Euroliga o en la NBA.

Randolph elevó la renta hasta los 30 puntos (69-39). Parecía posible que llegaran los 40 o los 50, dependía de las ganas de sangre del Madrid porque la actitud del Unicaja dejaba mucho que desear. En el minuto 25 ya llevaba el Madrid más puntos que en el primer partido (73-41). Se permitían mates de concurso, se recibían tapones para la foto y así transcurrió el duelo hasta el final.

El partido fue un escarnio que entrenadores y jugadores del Unicaja no se merecen. No se hicieron justicia a sí mismos, tampoco a la camiseta que representan. Hubo varias decenas de aficionados que se acercaron a Madrid o emigrantes en la capital que acudieron con su zamarra al partido y se fueron cabizbajos, vieron a una banda desperdigada. Fue sólo un partido, pero qué sonrojo. Mañana hay una oportunidad de lavar la imagen. Se lo merece el equipo. Y su afición. Una temporada histórica no puede acabar así.