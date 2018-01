El Unicaja, uno de los cinco equipos de ACB que no fichó

El mercado baloncestístico está en plena ebullición en la Liga Endesa. Corte de jugadores americanos porque no hacerlo ahora obliga a mantenerlos hasta final de temporada. Fichajes para la segunda mitad de la campaña en función de las necesidades. Movimiento, pues, en los despachos. Ayer se confirmaba el fichaje de Edwin Jackson por el Barcelona. El ex cajista vino a Málaga desde el club culé y, tras un año en el que no congenió con Plaza y una temporada como máximo anotador de la ACB con el Movistar Estudiantes, emigró a China, donde no ha cuajado. Ahora era un jugador atractivo en el mercado y el Barcelona, que lleva prácticamente desde que comenzó la temporada con la caña puesta, ha cerrado la incorporación del francés hasta final de temporada. Un ida y vuelta curioso, sin duda.

El fichaje Jackson hace que sólo queden cinco equipos sin fichar en la Liga Endesa durante el transcurso de la temporada. Y uno de ellos es el Unicaja. El equipo malagueño ha mirado posibilidades para reforzarse desde meses atrás. "Los jugadores que podamos fichar han de ser hombres que no distorsionen y que sepan que vienen a complementar. Hay jugadores que son estrellas en otros equipos y aquí tendrían un rol distinto, y estamos en la línea de no fichar por fichar. Nos interesa alguien que no nos distorsione", decía el mes pasado Joan Plaza. Hace unos 10 días se le volvió a preguntar y no cambió la respuesta.

Si la lesión de Nedovic hubiera sido más grave de lo que es seguramente el planteamiento se hubiera acelerado. Pero con una baja de dos a tres semanas parece más complicado. 13 de los 18 equipos de la Liga Endesa han fichado a algún jugador desde que comenzó la temporada. Sólo Unicaja, GBC, Fuenlabrada, UCAM y Estudiantes no han contratado a ninguno. Por lesiones, cuestiones tácticas o bajo rendimiento, Madrid, Barcelona, Valencia, Baskonia, Tenerife, Gran Canaria, Andorra, Joventut, Obradoiro, Retabet, Burgos, Betis y Zaragoza sí ficharon.