El Unicaja se levanta rápido: "Málaga no se rinde"

El Unicaja no se lame las heridas tras las derrotas en el primer partido de la final de la Eurocup ante el Valencia Básket. Se ve el vaso medio lleno, cada vez se está más cerca de tumbar a la bestia negra esta temporada (siete derrrotas seguidas, cinco esta campaña, ante los taronjas).

"Yo no me rindo (I don't give up). ¿Lo vas a hacer tú? Nos vemos en el Carpena", son las palabras de Joan Plaza distribuidas por el club por las redes sociales, acompañadas de un gesto con las manos que representa la M de Málaga.

Todo está vendido en el Carpena para el viernes a las 21:00 horas, no hay entradas y habrá un ambientazo de época. La afición se cita a las 19:15 horas para apoyar la llegada del equipo. El vestuario cajista ya se encomendaba al final del partido al Palacio, que no fallará.