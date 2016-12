Volvió Mister Hyde (92-87)

El Unicaja se estrelló en Andorra, donde lo habían hecho otros seis equipos, entre ellos Barcelona y Gran Canaria. Mal de muchos ya se sabe, pero sirve para dimensionar la derrota cajista en el Principado. A un gran primer tiempo, sobresaliente primer cuarto, sucedió un nefasto tercero que permitió al Morabanc entrar en combustión y ser inalcanzable en un último periodo repleto de aciertos en los dos equipos (siete triples del Unicaja), pero en el que pesó más los kilos de más de voluntad andorrana. El deseo gana cuando hay igualdad. Y el Morabanc había empatado un partido que estaba cuesta abajo en los primeros 20 minutos.

Mister Hyde ganó al Doctor Jekyll. Cuando la puesta en escena es tan buena en territorio minado al lado de las montañas hay que mirarse al espejo. Contienden dos equipos, pero el que pega primero debe persistir y tiene el saque. No lo hizo un Unicaja con un techo alto y un suelo aún demasiado bajo. Se puede caer en la flagelación. Sería una catástrofe no estar en la Copa, pero el punto de cocción del equipo es superior al del año pasado. Tampoco se puede caer en la autocomplacencia. Se han escapado victorias que no deberían haberse ido y el balance es 8-5. Un pleno en lo que queda (Obradoiro y Murcia en casa y Betis fuera) aún puede dar la cabeza de serie copero. Pero ayer se perdió una gran oportunidad de dar un zarpazo.

Tiene un problema Joan Plaza en la cuadratura de la rotación exterior, en que sus jugadores estén listos para jugar 15 minutos y producir al máximo. Los 80 minutos para los cinco exteriores dan para 16 minutos si se hiciera un reparto equitativo. Poco para casi todos. Smith (19 puntos) y Nedovic (15) fueron los máximos anotadores, pero la buena circulación de la primera mitad se perdió en la segunda, cuando el Andorra apretó las clavijas y mordió. Es la realidad de los partidos duros que esperan a domicilio, en Liga y Eurocup. Es el margen de mejora que queda por delante, la continuidad.

El Unicaja tuvo a Nedovic y el Morabanc Andorra a Nacho Martín, pese a que en la previa eran duda y baja, respectivamente, según los partes médicos. Se aguardaba un partido con puntuaciones altas, con ambos anotando y recibiendo más de 80 puntos. Y el Unicaja fue quien primero adquirió esa velocidad de crucero (13-23 tras 10 minutos). Con una producción coral (cuatro jugadores con cinco puntos), una gran circulación de balón y una buena fortificación del aro propio, los jugadores de Joan Plaza se explayaron defensivamente y colapsaron las principales opciones andorranas. Albicy recibió una ración inicial de Alberto Díaz. Y la fijación de defensas y alegría que provoca Nedovic genera una gran cantidad de espacio, aprovechado por él y sus compañeros.

Pasados 10 minutos, el Morabanc apretaba (20-25), pero el Unicaja encontraba vías de anotación, ahora con el mejorado Brooks y un Lafayette más decidido a la hora mirar al aro (23-37). Walker achuchó con dos triples (34-42), pero otra ráfaga de Lafayette dejaba el marcador con buena distancia (36-47) al descanso.

El colapso llegó en la segunda mitad, con un Unicaja adormecido y el estómago lleno. No se puede jugar en la ACB, salvo contadas excepciones, en tercera. Ni se pueden dar partidos por ganador. El Unicaja holgazaneó en el tercer cuarto, se olvidó de los pivots y lo fió todo al exterior. El resultado fueron 13 puntos sólo. Se perdió el control del rebote, una vez más, y al final del tercer cuarto la ventaja era exigua (58-60).

El Morabanc era guiado por una caldero. Schreiner entró en trance con cuatro triples y distanció a su equipo (76-70). Nedovic respondió con dos triples y Alberto Díaz con un 3+1 (79-80). Pero dos pérdidas, de Smith y Nedovic, inutilizaron el carrusel final de tiros libres.

Ficha del partido

Morabanc Andorra (13+23+22+34) 92: Albicy 11, Navarro 9, Walker 18, Antetokounmpo 2 y Shermadini 16 -quinteto inicial-. Schreiner 19, Burjanadze 7, Stevic 6, Jelínek 4.Unicaja (23+24+13+27) 87: Díaz 10, Nedovic 15, Waczynski 5, Suárez 0 y Musli 9 -quinteto inicial-. Fogg 4, Díez 5, Smith 19, Lafayette 10, Brooks 8 y N'Diaye 2.Árbitros: Peruga, Oyón y Rial. Eliminados: Burjanadze y Smith.Incidencias: Partido de la 14ª jornada de la Liga Endesa 2016/17, disputado en el M. I. Govern d'Andorra ante unos 5.000 espectadores.