"Este Unicaja merece tener un tercer partido"

No está tan lejos romper la racha contra el Valencia Básket. Hay ganas de revancha y así lo mostró Joan Plaza en la sala de prensa de La Fuente de San Luis, donde reclamó una reválida para su equipo en tierra taronja; ya único escenario posible para conquistar la Eurocup. "Luego podremos venir al tercer partido y que nos barran, perder de 30 o 40, pero este Unicaja y el del sábado se merecen tener un tercer partido con La Fonteta llena y la máxima presión".

Se mostró en parte comprensivo con la derrota después de haber visto un Unicaja "con una gran actitud y un esfuerzo muy bueno". Más tras el broche final que puso Dubljevic con un triple desde la esquina: "Cuando te gana el talento no hay nada que decir. Un entrenador pierde la fe cuando te gana tu desidia o la mala actitud, pero ese triple es de calidad. Ha habido otros hacia el final del partido que han decantado llegar más cerca. Aunque conozcas a Dubljevic, Sastre o San Emeterio, cuando te meten un triple en el último segundo es un jarro de agua fría".

Sufrió el equipo en el interior, con sólo una situación de tiros libres. Fue Viny Okouo el autor de un punto en esa ocasión. Plaza descartó a Musli para un tercer partido e insistió en "no acordarnos de él porque ellos tienen algunas bajas, pero no tenemos más capacidad. ¿Podríamos buscarle alternativas? Sí, pero sería hacer cosas a las que no estamos acostumbrados".

El viernes (21:00) tocará igualar. Plaza ve capacidad de reacción en sus jugadores, a los que ve capaces "de superar obstáculos": "El grupo está cohesionado como para perder este partido. Cuando lo juegas sabes que puedes perder o ganar, las diferencias son mínimas. Los jugadores están preparados para asimilarlo y mañana levantarse, saber que hay 50 personas que se han cascado diez horas para venir y se van a cascar otras diez a la vuelta, que el pabellón está lleno y se vendieron las entradas en horas, y sólo por ellos merecerá la pena competir".

"Quien crea que esto es Disneylandia se equivoca. Una de las variables era perder y lo hicimos dignamente. Competimos, no nos ganaron hasta los últimos minutos y esto es deporte profesional", espetó Joan Plaza, que ahora espera un día grande el viernes en la misma situación que se vivió en cuartos contra el Bayern de Múnich: "El Carpena debe ser el Carpena. Contra Múnich, Lokomotiv, Madrid... El Carpena de muchos meses y años anteriores a que yo llegara. Lo peor que se puede hacer a la gente es que ellos se sientan decepcionados y nadie se puede ir a casa dudando que mis jugadores han dado el callo. Y allí tienen que ir a ser el sexto hombre, a competir y llevarnos en volandas en los momentos que suframos contra el Valencia. Pero no quiero compararlo con el partido de Múnich. Cada partido es una historia distinta".