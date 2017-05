El Unicaja se queda sin metal

Qué importante es un buen arranque. Lo refrendó el Unicaja Rincón Fertilidad, derrotado en el partido por el tercer puesto del Campeonato de España júnior ante el Barcelona. El cuadro catalán se valió de los 17 puntos de renta que se agenció al descanso para acabar triunfando por 71-83 y llevarse el bronce de Bilbao, donde el Real Madrid campeonó sobrado tras imponerse al verdugo cajista, el Joventut (53-83).

El cuadro catalán, dirigido por Alfred Julbe, apretó desde el arranque con el brillante papel de Luka Samanic y Nikola Zizic, ejes del juego barcelonista. Con ellos cosecharon sus primeras rentas, apoyados en las penetraciones de Raimon Carrasco, a los que intentaba poner el contrapunto Ignacio Rosa. Brillante torneo el firmado por el ala-pívot cajista, que en varias ocasiones se ha sentado en el banquillo del Martín Carpena esperando la oportunidad.

Los esfuerzos cajistas no fueron efectivos y en el ecuador del segundo cuarto llegó el despegue del Barcelona. Sergi Martínez, con diez minutos de inspiración, subió nueve puntos al marcador y atrapó cuatro rebotes importantísimos para el 30-47 que daba medio partido al conjunto azulgrana, limitado a verlas venir en el resto del choque, cómodo en su renta.

Complicó aun así las cosas el Unicaja. En pleno duelo entre Martínez y Rosa, el Unicaja ponía un parcial de 8-2 de arranque que los metía en el partido. Samanic uniría fuerzas con el cuatro culé para aguantar el chaparrón y dejar en conatos los intentos del equipo de Paco Aurioles, que se llevó el parcial pero terminó el intercambio de golpes del tercer cuarto con 45-58.

No se quiso rendir el cuadro costasoleño. Tocó tirar de sacrificio y salieron otros nombres como Jesús Castillo o Carralero. No se perdió la cara al partido en ningún momento y el Unicaja empujó hasta el final en busca de recortar distancias, pero nuevamente Martínez y Samanic dificultaron rebajar los dos dígitos del marcador. No faltó fe a un Unicaja que lamentó no haber entrado antes, quizá con la cabeza en un Joventut al que se avasalló de inicio y posteriormente se consintió. Queda sabor agridulce de Bilbao, pero ante todo la sensación de que hay futuro.