El Unicaja aún no tiene el estómago lleno. Con la descarga de adrenalina y la euforia tras el título de la Eurocup y la consiguiente celebración era tentador abandonarse, tres días después del pico alto y apenas una sesión de trabajo en condiciones, en una pista exigente e incómoda como la de Santiago de Compostela. No ocurrió así, el Unicaja quiere más, ofreció una imagen seria y profesional, la de un equipo que quiere más, que no se conforma y que aspira a culminar una temporada ya histórica de manera buena. Venció (70-78) al galope, con Jamar Smith (19 puntos) con la finura de los últimos partidos como líder. Cortó una racha de dos derrotas en la Liga Endesa y tiene una buena perspectiva para escalar posiciones en el tramo final de la Liga y ponerse en buenas posiciones para el play off.

La resaca no existió para el Unicaja, que empezó perdiendo por 6-0 con dos triples rivales pero repelió con una llamarada en forma de parcial de 2-16 en poco más de tres minutos, conducido por Jeff Brooks y Jamar Smith, dos hombres básicos en el triunfo de Valencia. Aguantó el Obradoiro (20-24 al final del primer cuarto), que pelea por la salvación pero que en esta pista le ganó semanas atrás a todo un Real Madrid. Tiene un equipo más combativo que técnico, pero con jugadores interesantes. Cobró delantera (27-26), pero los triples de Carlos Suárez y un par de genialidades de Nedovic mantenían la igualdad al descanso (37-37).

En el tercer cuarto volvió a amagar con otro despegue el Unicaja, con la energía de Alberto Díaz, dosificado en el primer tiempo, y con la puntería de Dani Díez, con dos triples consecutivos (45-52), pero no se iba en el marcador el cuadro malagueño. El Rio Natura, con un triple del ex cajista Txemi Urtasun, dejaba en un apretadísimo 57-58 antes de la resolución, de los 10 minutos finales.

Y ahí fue serio el Unicaja, sólido. Mandó un mensaje de que quiere competir, de que no le basta con lo hecho hasta ahora. En la ACB más abierta en años, el equipo de Joan Plaza aún puede hacer cosas bonitas. Emergió Waczynski, que acabaría liquidando al equipo en el que se dio a conocer en España. Lució fondo de armario el equipo malagueño. Fue importante el polaco, también Fogg en el cuarto final, metiendo y creando. Las técnicas de García González a Brooks y a un Nedovic algo errático no descentraron al equipo malagueño. Triples de Smith y Waczynski sentenciaron un partido que reconforta. Vienen un par de meses para subir del sobresaliente a la matrícula.