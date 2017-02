El Unicaja tumba al mejor equipo de Europa (82-78)

El Unicaja viajará a Vitoria con un chute de adrenalina, el que proporciona haber batido al mejor equipo de Europa, el Real Madrid. Tremenda victoria cajista (82-78) en un sobresaliente partido, el mejor de la temporada, del equipo malagueño, con varios nombres propios. Nedovic (25 puntos) y con un dominio bestial del mejor perímetro del continente. Alberto Díaz, que entró en trance en el segundo cuarto para cambiar el aire del partido. O Jeff Brooks, sensacional. Una actuación coral ante un equipo que llevaba invicto desde que comenzó el año y que sumaba 11 victorias seguidas.

En un ambiente eléctrico en el Carpena, el Real Madrid empezó marcando el territorio a manos de Llull, pero rápidamente el Unicaja igualó el partido, con varios cambios de liderazgo. Brooks hacía daño en el rebote de ataque (19-21 al final del primer cuarto).

La combustión de Alberto Díaz puso boca abajo el Carpena en el segundo cuarto. El pelirrojo emocionó con 10 puntos en un parpadeo, con varias defensas en las que mandó al desguace a Draper y Doncic. Dos triples, forzó una antideportiva y marcó un punto de inflexión entre los vítores del Palacio (33-28), con minutos de brutal intensidad defensiva. Nedovic cogió el relevo para acabar el primer tiempo con cinco puntos (40-36).

Salió en tromba el Unicaja, con un 11-0 de parcial, gracias a triples de Nedovic. Waczynski y Brooks más una canasta de Musli (51-36). La defensa del equipo de Plaza rozaba los mejores límites de la temporada, activa y con capacidad para llegar a tiros imposibles. El Madrid, no obstante, siempre está. Después de que Musli marcara una máxima de 16 puntos (54-38), reaccionó el equipo de Laso, al que se le señaló una técnica, y comprimió el duelo (54-44 tras un dos más uno de Doncic). Nocioni emergió la cabeza para meter dos triples. Y una pérdida absurda de Smith permitió dejar en cinco puntos la renta al final del tercer cuarto (58-53).

El cuarto final, con viento favorable al Madrid, era una prueba de madurez para el Unicaja, que se enganchó a Brooks, en su mejor partido de verde, para aguantar las embestidas del Madrid (65-59). Ahí apareció Nedovic, de vuelta con dos triplazos (71-59). No se iba el Madrid del partido, el mejor equipo de Europa no se rendía. Alberto Díaz estaba fuera por faltas y Plaza recurría a Lafayette, inédito, a falta de 3:50. Se entraba en territorio candente. Y era territorio Nedovic. Espectacular serbio, con los mejores en su puesto del continente enfrente y fustigando a todos los pares que se le encomendaban. Pero el Madrid estaba ahí, 79-75 a falta dde 25" después de que el serbio fallara un tiro libre. Un triple de Llull dejó en 80-78 el duelo. Sentenciaría Nedovic, cómo no, con dos tiros libres. Qué partido del serbio.

Ficha del partido

Unicaja (19+21+18+24) 82: Fogg 3, Nedovic 25, Waczynski 11, Brooks 16 y Musli 6 -quinteto inicial-. Díaz 10, Díez 0, Smith 5, Lafayette 0, Suárez 4 y Omic 2.

Real Madrid (21+15+17+25) Llull 17, Maciulis 0, Rudy Fernández 3, Felipe Reyes 4 y Randolph 18 -quinteto inicial-. Draper 3, Nocioni 8, Doncic 6, Carroll 11, Hunter 4, Thompkins 0 y Taylor 4.

Árbitros: Martín Bertrán, Araña y Sacristán. Eliminado: Alberto Díaz.

Incidencias: 21ª jornada de la Liga Endesa 2016/17.