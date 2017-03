Vale una final

En juego está una final europea, un territorio que el Unicaja no pisa desde 2001, desde las dos de Korac de la era Maljkovic. Es mirar mucho tiempo atrás, pero sirve para dimensionar lo que está en juego desde esta tarde en la eliminatoria ante el Lokomotiv Kuban. El viaje de medio día, que no mediodía, hasta Krasnodar invita a no volver la semana que viene, a ganar hoy y volver a hacerlo el viernes en el Carpena. Es una cuenta de la lechera que no va a ningún lado, pero jugar una final continental dispara la imaginación y acelera las pulsaciones.

El viaje a una ciudad casi 1.500 kilómetros al sur de Moscú y a unos 100 kilómetros del Mar Negro es un salto a lo desconocido. El club toma el nombre del Kubán, el río que vertebra la ciudad y que da nombre a la región. Casi un millón de habitantes viven allí en el Cáucaso Norte. Quien ha visitado la ciudad dice que es sorprendente y bella Krasnodar, pero no va allí a hacer turismo el Unicaja. Visita a un señor club, que en la última década se ha consolidado entre la clase alta del continente. Sin ir más lejos el año pasado jugó la Final Four de la Euroliga tras un temporadón con Anthony Randolph y Malcolm Delaney a los mandos. De hecho, al Unicaja le pegó dos buenos repasos en el Top 16. Por 18 se perdió en el Carpena y por 21 en Krasnodar. El técnico era ahora Barztokas, que lo pasa horrible en Barcelona. Le relevó Fotis Katsikaris, pero no salió bien el cambio y recurrió a Sasha Obradovic, un técnico que se ha enfrentado varias veces al Unicaja en la Euroliga con el Alba Berlín. Y el equipo fue como un cohete.

Lokomotiv y Unicaja llegan en buenos momentos al choque. El equipo malagueño, con un subidón después de la eliminatoria ante el Bayern y de encadenar cuatro victorias, algo que no ocurría desde noviembre. Pero también con piernas castigadas. En el otro extremo, el Lokomotiv estará 10 días sin jugar. El anterior encuentro fue la sentencia en San Petersburgo de la eliminatoria ante el Zenit. La VTB es condescendiente con los equipos vivos en Europa para elaborar el calendario.

El camino, aunque Plaza asegura que habrá que introducir matices diferentes, es el tercer partido de Múnich. Paciencia, fiereza física, dureza mental y que los jugadores más importantes tengan un buen día. Aunque las piernas pesen, la moral está arriba. El Unicaja ha aprendido a disfrutar defendiendo. Al menos, a no rehuir de ello. Fue significativo que técnicos y compañeros destacaran que en Múnich fue esencial la labor de Musli y Omic atrás. No son dechados, especialmente el serbio, de agresividad. Pero compitieron, pegaron y se fajaron. El virus Alberto se va extendiendo por la plantilla. Y es muy beneficioso, contagia energía y bríos.

Competir es el verbo. He ahí la clave. No cabe esperar un repaso que permita ganar por 20 puntos, tampoco se debería temer lo contrario. En este punto de la competición hay cierta imprevisibilidad y las eliminatorias a tres partidos ayudan a esa indefinición. El Unicaja rompió los esquemas hasta de Obradovic, que admitió que preparaba la eliminatoria ante el Bayern. Un detalle motivador más para el equipo malagueño. Si es que hace falta para recordar que se está a dos victorias, sólo, de una final europea.