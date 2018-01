Vale un triunfo más

La jornada 15 de la Liga Endesa salió a pedir de boca para el Unicaja. La victoria y las derrotas del Obradoiro (a manos del propio equipo cajista), UCAM Murcia y MoraBanc Andorra han limpiado bastante el camino hacia la Copa del Rey. Del 15 al 19 de febrero se celebrará la gran fiesta del baloncesto patrio en Las Palmas de Gran Canaria. Y el Unicaja aceleró esta semana pasada con triunfos ante el Valencia y el Obradoiro para llegar a esa meta que se da por supuesta por el estatus del club malagueño pero que se había complicado. El equipo era undécimo (con un partido menos) a final de año.

El Unicaja respira tranquilo, pero no significa que todo esté hecho, ni mucho menos. Hay que ganar un partido de los dos que quedan para el término de la primera vuelta para no depender de otros rivales. Queda visitar el próximo domingo 14 al Barcelona y recibir el siguiente domingo, 21, al Herbalife Gran Canaria, en horario unificado. Sucede que antes de jugar contra los canarios se juega el miércoles en Milán y el viernes contra el Madrid en la Euroliga. O sea, que habrá desgaste. En el Palau se venció en Euroliga, pero el Barcelona ha mejorado bastante y no será fácil vencer el domingo, previo viaje a Kaunas el viernes.

El equipo es séptimo, empatado con el Iberostar, con un balance de 8-7

El Unicaja tiene esa relativa tranquilidad gracias al gran average general acumulado. Ahora mismo es séptimo, con 8-7, empatado con el Iberostar Tenerife, que fue vapuleado en San Sebastián. El average malagueño es +98. El de los canarios, +7 (acaban con dos partidos en casa, ante el Baskonia y al Estudiantes). Con 7-8 están MoraBanc (+27 de average y juegan en Madrid ante el Movistar y reciben al Barcelona), UCAM Murcia (+13 y son anfitriones ante el Gran Canaria y viajan a Badalona) y Obradoiro (-64 y juegan ante el GBC en casa y en Bilbao). A priori, el Unicaja obliga a acabar con una victoria más a sus perseguidores para rebasar ese average salvo resultados espectaculares (tendrían que enjugarse un mínimo de 70 puntos, la diferencia que hay con el Andorra, en las dos últimas jornadas).

Un alivio respecto a la semana pasada, pero aún queda remendar con una victoria una primera vuelta en la que se han escapado demasiados partidos. Aún hay margen para rectificar.