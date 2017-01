"Vamos a degüello a por la clasificación"

Mejoró el Unicaja para arañar el 2-0 en el arranque del Top 16 de Eurocup. Joan Plaza midió su discurso y celebró la victoria en un encuentro que tildaba a sus jugadores de "el partido". Fruto de ello salió el equipo con más coraje que el pasado domingo ante el Betis y cuajó 40 minutos más completos. "Defensivamente hemos estado con una gran actitud. Hemos reducido el papel de jugadores importantes del Cedevita. Hay que agradecer una gran actitud de todos, hayan jugado más o menos, porque han podido meter el partido en una dinámica donde estuviéramos proactivos", aseveró.

No obstante, el primer cuarto recordó a los días malos del Unicaja. Tuvo que aparecer Waczynski para mantener el equipo y mejorar con los bajitos en el segundo. "Al principio hemos tenido siete pérdidas horribles. Una cosa es jugar alegre y otra es perder siete balones por darles tanta libertad. Asumo que será culpa mía por dejarles así", apuntó el técnico catalán, que particularmente señaló el papel de su equipo en el rebote: "Hemos ganado todos los partidos cuando estábamos encima de 25 rebotes defensivos. Hoy hemos ganado al mejor reboteador de toda la Eurocup. Eso habla de un nivel de compromiso bueno".

El equipo recordó al visto en San Pablo durante momentos por su abuso del tiro exterior. "No se puede apretar un botón y decir que estamos jugando por fuera o dentro. La media general es un 33%, que hayamos hecho un 34% lo firmaría toda la liga ACB. ¿Que necesitamos mejorar el juego interior? Sí. Pero Musli lleva 10 días parado, no puede recibir todos los balones que se quiere, tenemos cuatros de cinco y a N'Diaye haciendo lo que se le pedía, que era negar líneas de pase. No podemos quejarnos", defendió Plaza.

El preparador cajista apuntó al próximo duelo europeo ante el Valencia "para competir por la primera plaza": "El de hoy [por ayer] era clave para ser capaces de tener opcines a todo, de acercarnos a la clasificación. Ahora firmo ganar al Valencia de uno y haciendo un partido feo. Jugar tan seguir con los mismos da sensación de play-off y será un desgaste , pero lo que queremos es ir a degüello y alcanzar la clasificación y ya veremos pelear la primera plaza", apuntó.