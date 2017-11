Ventanas abiertas

A la vuelta de la esquina está ya la ventana de selecciones para la clasificación para el Mundial de China, sobre la cual no hay una postura clara en el vestuario del Unicaja. Los partidos se juegan del 24 al 27 de noviembre y se solapan con la jornada de Euroliga. El Unicaja recibe el viernes 24 al CSKA. Los jugadores hablaron para tomar una postura común, tal como han hecho jugadores de otros clubes de Euroliga, como el Olympiacos o el Fenerbahce. Pero no ha cristalizado y parece difícil que lo haga, en vista de que quedan pocos días y de que hay presiones y tentaciones.

Polonia redujo ayer su lista a 16 jugadores y en ella está presente Adam Waczynski, único jugador polaco en la Euroliga. También está en la de Finlandia Sasu Salin. En su caso está citado para estar este mismo lunes en Helsinki por la Federación, debería viajar directamente tras el partido de Andorra en el caso de que asistiera, con lo que se perdería el partido ante el CSKA.

La Federación de Serbia solicitó al Unicaja que acudieran Nedovic, Musli y Milosavljevic para el segundo partido de la ventana, el lunes 27 ante Georgia. Comoquiera que el primer duelo, ante Austria, es asequible se ha preferido la negociación desde el lado serbio, una vez se pueden cambiar jugadores entre los dos partidos si salen de la lista de 24 que se debe presentar en pocas horas en la FIBA. Sucede que en ese duelo hay un asterisco. Giorgi Shermadini había pactado con la Federación de Georgia no acudir a estos partidos. Pero el hecho de que los jugadores serbios del Unicaja puedan acudir a ese partido ha alertado y ha metido al pívot en sus planes cuando su deseo es no ir. No es el último. Morayo Soluade aparece también en la lista de Gran Bretaña...

Aparecen constantes rumores sobre la posiblidad de un pacto y de que ciertos clubes de Euroliga Rusia y Turquía cedan algunos jugadores. De momento, la FIBA ha dado el paso de asegurar a todos los jugadores que acudan y cubrir hasta dos millones de euros de sueldo. Era una demanda de los clubes de Eurocup. Por ejemplo, el Gran Canaria tiene convocados, nada menos, nueve jugadores y uno de EBA.