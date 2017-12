Viaje hacia el abismo

No deben andar los extremos tan lejos como parece. Quizá, cierto sentido puedan tener las teorías esas que aseguran que se tocan. Viajó el Unicaja de uno al otro de forma impactante. Del cielo al abismo. De Tel Aviv a Bilbao. De opositar al play-off a ver como de la Copa comienza a quedar el nombre. De maravillar e incitar al aplauso a desalentar. Un vaivén de emociones en 48 horas. Difícil con qué quedarse, seguramente en el término medio esté la virtud y la conclusión más sensata.

Sucumbió en Miribilla el equipo de Plaza (70-67) ante uno de los Bilbao Básket más endebles que recuerda la memoria. Con las armas contadas y con el único incentivo de salir de la quema. Por eso se contaba con este triunfo, pero en el deporte dos más dos no siempre son cuatro. Cae al décimo puesto y se cuela por la izquierda Andorra, que iba a rebufo. Vuelven los cajistas a lucir balance negativo, aunque lo preocupante es que Las Palmas queda más lejos. Tenerife está a dos saltos, igual que sus vecinos isleños. Andorra a uno, los mismos que el Obradoiro, del que no se han aprovechado sus dos traspiés seguidos. Y si Murcia gana esta mañana también está por encima Todo con Valencia, gallegos, Barcelona y Gran Canaria en el horizonte. ¿Algo a lo que agarrarse? Tres son en casa. ¿Angustia? Solo vale dar en el blanco.

No se debe mirar al lado para estudiar el traspié ante los Men in Black. El Unicaja se asesinó a sí mismo. Del minuto 1 al 40 se rasgó la piel hasta que encontró vena. Desgracia de un día o no, su porcentaje en el triple roza lo vergonzante. Un 6/31 que fue una rémora de principio a fin, pero no el único lunar. No consiguió el conjunto de Plaza defender al nivel para poder producir a la carrera, su clímax. 0 puntos al contraataque evidencian de forma nítida cómo de a gusto se sintieron los verdes. Para colmo, el equipo se traicionó a sí mismo. Dicho de otra forma, anduvo poco astuto. Cuando construyeron el socavón lanzaron a Shermadini a ese hueco. Dejaron de mirar al jugador que había conducido el coche hasta ahí.

Llevaba el georgiano al descanso 15 puntos y 3 rebotes. Además de 5 faltas recibidas que mostraban el desquiciamiento local con su figura. Sumaba -sin fallo en el tiro de campo- y era el sustento que daba aire a la media parte (30-35). El técnico catalán era consciente y por entonces lo había mantenido 13 minutos en pista, cuando el pívot promedia 16 por encuentro.

Del 15-10 inicial se había pasado al 28-30. Y ahí solo el pívot sobresalía. Disimulaba como podía, si es que había forma, un paupérrimo 0/14 en triples en 19 minutos. Quitó la tapa Waczynski con el bocinazo final del descanso y ahí estuvo el despegue. Porque volvió de vestuarios ya con la mirilla limpia. Anotó otro y marcó distancias (30-38). Ahí se le peló el cable a Brooks, que pecó de ingenuo. Mumbrú aprovechó la antideportiva para limar la renta (38-38) en un soplido. Ahí emergió Nedovic, con dos tiros libres como única aportación hasta ese momento, para otorgar resuello (38-43). Cogieron el testigo Salin y Waczynski y marcaron el tope, desde el triple -se anotaron cinco en ese cuarto y ya no se encestaría uno más- poniendo el 43-54. Quedaba el estoque, que no llegaría. Al menos del Unicaja.

De ese 43-54 se pasó al 63-62. Ocho minutos en los que el castillo saltó por los aires. Dio brío, y puntos, Redivo a un Bilbao Básket que andaba a medio camino entre ir por amor propio o levantar la bandera blanca. Hizo lo primero y obtuvo premio. Encajó entonces el conjunto de Los Guindos 25 puntos y anotó 13. Se cerró el aro y se ignoró a Shermadini, el exclusivo salvoconducto a la victoria visitante. 10 minutos tétricos que se pagaron caro. Ahí quedaron secuencias icónicas que traslucían a un equipo desquiciado y con la brújula rota en mil pedazos. Con posesión para ponerse por encima hubo dos pases. El del saque de fondo y otro de Nedovic a Alberto. Rizó el rizo Waczynski con una acción circense desde el tiro libre. El primero lo quiso meter, lo falló. El segundo lo lanzó a fallar, lo metió. Con la derrota sellada en la frente y segundos para borrarse las letras Alberto, fue él pero podría haber sido otro, resbaló en la última posesión. Así quedó estampado el 70-67. Un 67 que es una cifra exigua para competir, con la que el Unicaja se vuelve vulgar.

El desolador balance (2-8) a domicilio, habría que ver en qué porcentaje por culpa de la Euroliga provoca que la Copa ande cerca de quedarse en una fantasía. Más lejos que ayer, quién sabe si menos que mañana. Perder de aquí a febrero en ACB se borró del diccionario.