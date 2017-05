Vidorreta: "Borrón y cuenta nueva"

Después de una semana intensa, al fin se descargó toda la adrenalina sobre el parqué y Txus Vidorreta sacó su lado pacificador. El técnico del Iberostar Tenerife, recibido hostilmente en el Carpena, apuntó que sus diálogos eran cuestión de "play off time" y firmó la paz con Joan Plaza y el Unicaja.

"Joan [Plaza] me ha saludado al principio, le he felicitado al final, en los previos me mandó un mensaje muy cariñoso cuando me designaron mejor entrenador... Hemos contribuído a que hayamos vivido una serie muy intensa. Desde este momento borrón y cuenta nueva. Todos entendíamos lo que nos jugábamos y dimos el máximo, equipos y cuerpos técnicos", señaló el preparador vasco.

En lo que respecta al partido, Vidorreta achacó la derrota a que "nosotros no hemos sido capaces desde el minutoo cinco al 15 de entender el nivel físico al que podía llevar el partido el Unicaja", lo que les llevó en adelante a sufrir una renta que no rebajaron "con varios tiros abiertos que nos hicieron corbata".

Cierra el Tenerife una temporada espectacular y da el vasco sus buenos deseos al Unicaja, al que ve "capaz de pelear y luchar por la victoria ante el Real Madrid". "Los hemos dejado bien preparados", bromeaba, y apunta a Eyenga: "Si está como el primer día no echarán de menos a Waczynski".