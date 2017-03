Vidorreta dice que "es muy pronto" para hablar de futuro

El técnico de moda en la Liga Endesa es Txus Vidorreta, que tiene, a punto de llegar a los dos tercios de competición regular, como líder al Iberostar Tenerife. Es uno de los hombres que gusta en Los Guindos en el caso de que Joan Plaza abandone en junio el banquillo. Hay una cláusula de 150.000 euros, válida para ambas partes, para romper el vínculo del año extra de contrato firmado.

Vidorreta asegura que ahora "es muy pronto para hablar de futuro. Tengo contrato para el año que viene y yo cuando firmo algo es para cumplirlo. También es verdad que soy un entrenador ambicioso y hay momentos en la vida en que si llega una oportunidad importante no la puedes rechazar. Mi planteamiento es cumplir mi contrato. Estoy muy satisfecho aquí. Es más factible que pueda prolongar mi compromiso con Tenerife que otra cosa", decía el técnico vasco, ayudante en la selección española de Sergio Scariolo, que, no obstante, dejó abierta la puerta si llega una oferta de un rival de calado superior: "Si llega una oportunidad que no pueda rechazar el Iberostar Tenerife y yo ya tenemos muy claro cuál es nuestra hoja de ruta".