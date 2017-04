Viene el otro Antetokounmpo

En el parqué del Carpena circulará hoy Thanasis Antetokoumpo, un apellido ilustre. Su hermano Giannis comenzó la pasada madrugada el playoff de la NBA liderando a los Bucks de Milwaukee tras cerrar la temporada regular entre los 20 mejores jugadores en anotación, rebotes, asistencias, tapones y robos, algo inédito en la historia.

Thanasis intentó probar en la NBA también, estuvo bajo contrato con los Knicks también. Pero no se asentó. Una historia de película, con cuatro hermanos de padres nigerianos que se criaron en Atenas y que no tuvieron nacionalidad helena hasta hace poco. Con 24 años, Thanasis, que ya jugó con Grecia junto a Giannis en el pasado Preolímpico, decidió dar un paso atrás, a la Liga Endesa, y en Andorra ha encontrado un hábitat para expresarse mejor. Juega 16 minutos por partido, con medias de 6.4 puntos, 3.3 rebotes y 4.8 de valoración. Poderoso en su juego, más físico que técnico, Thanasis abrió el camino en la familia y el molde parece que se va perfeccionando. Giannis es un all star de la NBA con 22 años y por detrás vienen Kostas y Alex, que también prometen.

Los mates y tapones de Antetokounmpo suelen poblar las mejores jugadas de la semana en la Liga Endesa, como Giannis lo hace en la NBA. Estará a disposición de Joan Peñarroya, que sólo ha tenido el contratiempo de Andrew Albicy, que se perdió un par de entrenamientos esta semana por unas molestias en la rodilla, aunque se le espera.