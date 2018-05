Viny y Karahodzic irán al campus de Treviso

La Ghirada de Treviso será escenario un año más del NBA Global Camp, prestigioso campus que reúne a gran parte de los mejores jóvenes de Europa que aspiran a promocionarse y proyectarse. Allí habrá dos jugadores con contrato con el Unicaja: Viny Okouo y Kenan Karahodzic, aunque el bosnio, que ha estado cedido en el Oviedo esta temporada, dejará de pertenecer al club este verano porque se estima que su progresión (22 años) no ha sido la adecuada. Ya se le ha comunicado.

La cita es del 2 al 5 de junio en Treviso. La temprana eliminación ha posibilitado la liberación de Viny para ir a Italia. Del sábado 2 al lunes 5 de junio estarán luciendo sus habililidades. Ha sido lugar habitual de peregrinación para jóvenes proyectos del Unicaja con la mente en la NBA. "Tengo contrato con el club, sólo pienso en seguir trabajando todo el verano, a ver qué dice el club, tengo contrato con ellos. No sé nada si voy a seguir aquí o no. Quiero seguir trabajando, haré lo que me diga mi agente", decía Okouo tras acabar la temporada.

En el citado NBA Global Camp Sergio Scariolo dirigirá a los jugadores sub 18 que acudan al evento. El seleccionador nacional es un habitual en la cita.