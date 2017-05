Viny: "Mi mente está aquí, no en el draft"

La semana que acabó fue bastante movida para Viny Okouo. El pívot congoleño completó ante el ICL Manresa su mejor partido con el primer equipo del Unicaja, 12 puntos y cinco rebotes en apenas 12 minutos en pista, horas después de que se oficializara su presencia en el draft de la NBA. Está a tiempo de retirarse hasta el 12 de junio. Su año natural para presentarse es 2019. Al menos en palabras, Viny dice que ahora mismo no piensa en eso, que ahora su mente está en la Liga. Siente que tiene que demostrar cosas en Europa antes de marcharse al otro lado del charco. Si bien jugadores de sus características son muy valorados en la NBA y se tiende a reclutarlos a temprana edad para encauzarlos en su especialización. El pasado miércoles había varios ojeadores en las gradas del Carpena de la mejor liga del mundo. Será una constante si la progresión de Viny continúa ascendente.

"De lo del draft no sé nada, la verdad", dice con creíble ingenuidad Okouo cuando es cuestionado por el tema: "Mi cabeza no está allí, mi cabeza está la ACB, quedan jornadas para acabar la liga y después está el play off por el título. Tengo que pensar en el momento, no en el año que viene", asegura el gigante de Brazzaville, que siente que aprovecha el tiempo. Está muy unido a Boni Ndong, que le dio un consejo que Okouo no olvida. "No comas basura, tienes que cuidar tu cuerpo. Es tu modo de vida", le dijo el senegalés.

Eso sí, la temporada no acabará en mayo o junio para Viny, que continuará trabajando en Málaga y EEUU para desarrollar su juego. Tiene clara su ética de trabajo. "En verano voy a intentar trabajar aquí en Málaga y con los entrenadores de mi agencia en EEUU para mejorar. Para mejorar no se puede tener mucho tiempo de descanso. Soy joven y tengo que aprovechar el tiempo, que se va muy rápido. La edad sube y yo quiero mejorar rápido", dice Viny, que cumplió el mes pasado 20 años y que ya este año ha jugado en 30 partidos casi 200 minutos oficiales, algunos de ellos de máxima exigencia como los de la final de la Eurocup, cuando se lesionó Musli. Tiene contrato en vigor y el Unicaja cuenta con él, pero habrá que constatar cuál es la predisposición del jugador y su agente, Arturo Ortega.

Viny se pone de modelo su papel del miércoles ante el Manresa. "Aproveché los minutos del entrenador, es lo que debo hacer cada vez que salgo, no sólo un partido. Cuando el equipo va mal uno tiene que salir para animar a la gente. Es mi manera de ganar minutos, ayudar en defensa, con intensidad y energía. Mejoro mucho, mucho, mucho, me ayudan mucho los técnicos y los compañeros", asegura Viny, que pudo dialogar con su compatriota Romaric Belemene, que podría regresar el próximo año: "Está muy contento, cree que ha mejorado mucho".