VrsacZaragoza... Y Valencia

Ser del Unicaja es un afecto particular, cada cual lo lleva de una manera y tiene un sentimiento distinto de pertenencia. Todo club deportivo tiene unas coordenadas y se cree distinto, diferente a otro. Uno tuvo la suerte de viajar como enviado especial de este periódico durante siete años por toda Europa con el mejor equipo de la historia del club, el campeón de Copa y de Liga, el que fue a la Final Four. Despertaba admiración el Unicaja, casi siempre conocido como Málaga fuera de España. Era un grande. Pero uno comprendió de verdad que era algo especial cuando una mañana de julio caminaba por Williamsburg, una zona de Brooklyn en la inacabable Nueva York, con una camiseta de juego del Unicaja para combatir el tórrido calor y un conductor de una furgoneta de una empresa de correos se bajó y empezó a correr y a gritar. Aquel que mis amigos y yo creímos un loco era un malagueño que vivía desde hacía una década allí. Simplemente quería comprobar que no había sido una alucinación. Se llamaba Ángel y se había emocionado al ver la camiseta verde del equipo de su ciudad por una calle cualquiera del lugar donde vivía. No su casa, que esa aún consideraba Málaga. Ese sentimiento de identificación es impagable y refleja cómo de imbricado está un club que esta temporada celebra sus 40 años en Málaga.

El Unicaja es parte de Málaga, un elemento distintivo de la ciudad y un gran embajador. Como solía decir con sorna Braulio Medel, "un club de baloncesto que tiene un banco". No han sido años buenos, pero seguramente ahí se valora más la constancia y la perseverancia del patrocinador más fiel de la élite europea. Ha habido bastante mediocridad deportiva, se había dejado de frecuentar las semifinales, que eran el hábitat natural del club desde principios de siglo. En una temporada difícil, sin Euroliga después de 15 años entre los 24 mejores de Europa y 11 entre los 16, el Unicaja se ha colocado en la antesala de ganar un título. Es un detalle de personalidad, estar a 40 minutos de regresar a la Euroliga después de ser descabalgado. Es un recordatorio simbólico haber entrado en la máxima competición tras ganar una competición europea y hacer lo mismo 15 años después. Pero no hay nada comparable a la sensación de ganar un título. Seguramente sea más importante el regreso a la aristocracia, pero en el futuro se recordará el trofeo, no la clasificación. La foto es la foto. Y si Carlos Suárez levanta hoy la copa, será eterno.

Antes habrá que sufrir durante 40 minutos. Y tendrá que ganárselo. El Unicaja ha llevado al límite al que durante seis meses ha sido, de largo, el mejor equipo de la Eurocup. Después de sufrir cinco derrotas esta temporada y alguna humillación, venció en el Carpena el viernes y se ganó el derecho a competir en un duelo como si fuera en un OK Corral sin fuego. Ruido habrá con una globotá, explosión colectiva de globos cuando salga el Unicaja a la pista. La Fonteta vibrará, pero el equipo de Joan Plaza intentará voltear la presión y que se vuelva en contra del equipo local. Llegados a este punto, el equipo malagueño ha equilibrado fuerzas y parece al nivel del Valencia. Tiene más piernas, parece más fresco física y mentalmente el cuadro malagueño. Pero jugar en casa es una bala de plata, sobre todo en un bloque experto como el taronja, que acumula jugadores importantes por encima de la treintena, que se han visto muchas veces en esta situación. Y que parece disponer de un mayor bagaje baloncestístico. El Valencia es un club que ha ganado más en Europa que en España (tres títulos y siete finales), también es cierto que ha visto por la tele cómo el equipo malagueño jugaba en la Euroliga.

Ser del Unicaja engloba a quien iba a Guadaljaire y también al niño que acude a Los Guindos soñando ser Alberto Díaz. También hay un pedazo en esta historia para el Maristas, que contribuyó a hacer grande el baloncesto en Málaga, un fenómeno imparable. Es el juego de pies de Ricky Brown, la metralleta de Dan Caldwell, la irreverencia de Ansley, el orgullo indómito de Nacho, la insolencia de Ávalos, Romero, Ruiz y Richi Guillén. También el trasero de Abrams, la magia de Pepe Sánchez, esa cabalgada y el trofeo al cielo de Berni, la canasta decisiva de Cabezas, el liderazgo y carisma sin par de Garbajosa. Es el empuje delirante de los clásicos, de Martín Urbano o Queipo de Llano, la fe contagiosa de Imbroda, la sabiduría sin fondo de Boza, el elegante magisterio de Sergio Scariolo. Es este Unicaja, el de Joan Plaza, el del corazón de Alberto Díaz, el talento de Nedovic. El equipo de toda Málaga. Y parte del extranjero, incluso Brooklyn.