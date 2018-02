Vuelta al tajo y reevaluación de los jugadores tocados

Después de tres días de receso (dos y medio contando el viaje desde Las Palmas tras caer ante el Madrid), el Unicaja volverá a entrenarse este lunes en el Martín Carpena. Joan Plaza concedió el fin de semana libre tras la participación en la Copa del Rey y la vista ya está puesta en la segunda mitad de temporada. No hay Liga el próximo fin de semana por el parón de las ventanas. No ha habido convocatorias definitivas para ningún jugador cajista. El duelo más próximo es el del Maccabi de Tel Aviv el jueves. Es un partido definitivo para seguir o no con aspiraciones de estar en el Top 8. 12-10 marcha el cuadro macabeo y 9-13 el malagueño. Tres victorias de distancia con ocho por jugar con el octavo clasificado. El Unicaja venció el pasado 28 de diciembre en Israel, por lo que una segunda victoria permitiría recortar a dos triunfos y con el average ganado a siete partidos del final. Habría un hilillo de vida.

El descanso ha venido bien también para que los jugadores tocados puedan recuperarse de sus respectivas molestias. Brooks y Nedovic apuraron para estar en la Copa y hoy se les evaluará en la vuelta al trabajo. El hecho de que haya un solo partido en los próximos 10 días permitirá a Joan Plaza avanzar en la preparación para los próximos meses. Ciertamente, las lesiones han respetado a los jugadores cajistas durante esta temporada, el tope de partidos seguidos que se ha perdido un jugador han sido cuatro. Son inevitables, pero el Unicaja está saliendo bien librado.