Waczynski se pierde lo que queda de campaña y se mira el mercado

Adam Waczynski no volverá a vestir la camiseta del Unicaja esta temporada. Un severo contratiempo para Joan Plaza, que pierde al alero polaco justo cuando la temporada llega a la recta final. Así lo confirmó el club ayer, en la previa del encuentro ante el UCAM.

El ex de Obradoiro sufrió "una lesión en el entrenamiento y tras las pruebas realizadas se ha determinado un duro diagnóstico: rotura de grado 2 del gemelo externo de la pierna izquierda, por lo que se va a perder el resto de la temporada y no podrá estar disponible para los dos encuentros de la liga regular que quedan ni para los play off por el título", rezaba el comunicado del club.

El final de ligas como la rusa o la alemana dejan posibilidades al Unicaja para poder fichar

Horas después, una vez lograda la victoria en la cancha pimentonera, Joan Plaza analizó lo que supone la ausencia de Waczynski: "Era un peón importante, ahora el resto del equipo tiene que dar un paso adelante". Cuestionado sobre la posibilidad de fichar, el técnico catalán emplazó al club a tomar esa decisión.

"Será el club, siempre os digo. Si hay personas en el mercado o no que puedan ayudarnos lo sabrá el club. Si me dan la opción lo miraremos, pero intentaremos sacar esto adelante los que estamos", detallaba Plaza en rueda de prensa. La realidad es que la dirección deportiva se afana en encontrar un sustituto del polaco en el mercado. No será fácil, pero se busca un "alero que meta", avisan desde el Unicaja. Ligas como la rusa o la alemana, que terminan ahora, pueden ser una buena vía para que el conjunto malagueño encuentre un alero para el final de temporada.