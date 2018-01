Ovación de gala para Walter Hermann

Antes del partido entre el Unicaja y el Herbalife Gran Canaria se produjo un sentido reconocimiento para Walter Herrmann, que durante tres temporadas jugara en el Unicaja (2003 a 2006). Un título de Copa y otro de Liga ganó antes de emigrar a la NBA.

"Es una alegría enorme estar aquí. Vengo todos los años pero como vengo pocos días no había coincidido para poder venir. Es una alegría grande este recibimiento", decía el jugador argentino, que aún no se ha retirado aunque no juega desde mayo. Recientemente se le vio junto a Carlos Cabezas entrenando a las órdenes de Sergio Scariolo.

Herrmann recibió de manos de Carlos Jiménez una camiseta con su número 12 a la espalda.