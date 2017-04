No se advertían síntomas del desplome en el Palau, el Unicaja había seguido con tres victorias en la ACB tras alzar la Eurocup. Pero sí era previsible que el estado de excelencia se cancelara en algún momento. Fue un abrupto despertar en Barcelona. Un Unicaja irreconocible, que remitió a los peores días de la temporada, fue fantasmagórico en el Palau. Sin energía, sin intensidad, casi sin ganas. El colapso fue total en tierras catalanas, donde se perdió de manera contundente (89-70) y se marcharon serias opciones de acabar entre los cuatro primeros al final de la temporada regular. Como sucedió en la Copa, el Unicaja fue una medicina para el Barcelona. Empezó relajado, hasta cómodo, en el intercambio de canastas el Unicaja y se abandonó. La molicie le invadió y ya no peleó con seriedad por el partido una vez se fue por más de 10 puntos el cuadro azulgrana.

No hay que ajusticiar a nadie ni hacer juicios sumarios. Tras dos meses de alegría como no se recordaban por el Carpena hay derecho a un mal día, siempre que no sea el inicio de una mala tendencia. El Unicaja no se puede abandonar para acabar la Liga, no ha sido el espíritu de este equipo, tampoco lo que ha transmitido tras ganar un título. Ocurren estas humanas desconexiones tras un periodo de tensión. Pero duele la imagen exhibida en el Palau cuando había una oportunidad muy interesante para asestar un golpe en la tabla y mirar hacia arriba sin complejos. Casi imposibles los dos primeros puestos, había opciones reales de llegar al tercero, que se complican con lo de ayer.

Señalados casi todos, Plaza se vio impotente. Abroncó en los tiempos muertos, apretó las tuercas. En el vestuario sería incluso más duro. Pero el Unicaja no fue el equipo granítico de los últimos tiempos. En los dos últimos meses había promediado 70 puntos en contra y ayer concedió 89 a un Barcelona que sufre mucho cuando tiene enfrente un equipo correoso. Lo que ha sido el Unicaja en los últimos tiempos, no ayer. En esa tesitura, Tyrese Rice y Ante Tomic son pata negra. El americano metió tres triples liberadísimo para arrancar la moto. No es habitual que Alberto Díaz se pierda en las ayudas, pero quizá abarcó demasiado y al menudo norteamericano, al que en la ida el pelirrojo atosigó, no se le puede dejar libertad. La otra pata es Ante Tomic. Ni Omic ni Musli consiguieron que el croata, uno de los mejores pivots de Europa pero no un prodigio de intensidad, se sintiera incómodo. El Barcelona no deja de ser el Barcelona. Una temporada errática no borra la calidad de una plantilla a la que le ha faltado la confianza que sólo dan los buenos resultados. Esporádicamente ha jugado bien el cuadro de Bartzokas. Ayer lo hizo mejor que casi nunca en estos meses. Tiene su cuota de responsabilidad, pero también un Unicaja laxo que no hizo cosquillas al equipo azulgrana. Es lo más normal del mundo perder en el Palau. Pero no así.

El Unicaja llegó a liderar en el primer cuarto (13-16), viviendo de las rentas. Pero encajó un parcial de 11-0 a caballo entre el primer y segundo cuarto. Y ya no fue realmente competitivo hasta el final. Lo intenta siempre Brooks, quizá el más constante de los dos últimos meses, no se rajan Smith o Fogg. Pero no hubo ese espíritu colectivo, esa febril necesidad competitiva que exige ganar en el Palau. Tomic campaba a sus anchas. Sintomático el mate en carrera con que acababa el primer tiempo (49-35).

Desde ahí hasta el final, un ejercicio de impotencia del equipo malagueño, que incluso pudo perder a Nedovic por un esguince de tobillo. Tuvo alguna bola para bajar a los 10 puntos, pero llegó a perder por más de 20. El Unicaja dio aire al Barcelona, que puede ser el rival en los cuartos de final de la ACB...