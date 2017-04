"Esto no se acabó"

Cuando a Joan Plaza se le cuestionaba en el balcón del Ayuntamiento, después de su sorprendente baile que vuela por las redes sociales, por lo que quedaba en el resto de la temporada, dijo que "hemos ganado una experiencia de la que salimos más maduros. Nos faltan partidos pendientes, ahora tenemos que quedar lo más arriba posible. Una cosa buena es que el miedo a los cruces lo hemos perdido. Ahora se trata de no dejar escapar partidos", decía Plaza, que entendía que el entrenamiento de ayer debía ser "algo suave. Sólo un extraterrestre les convencería de que hay que competir ya". No obstante, Plaza apela a la "ética profesional" y la "ambición competitiva" para hacer un tramo final de temporada digno. "Esto no se ha acabado, ni mucho menos", dijo.

El título cambia la perspectiva para con el técnico catalán. Había una percepción colectiva tras perder en la Copa del Rey de que el ciclo de Joan Plaza en Málaga estaba finiquitado. Pero en deporte no hay nada escrito. Hay un vínculo común entre las partes hasta 2018 que se puede romper previo pago de 150.000 euros por cada una de las partes una vez acabe la temporada. Las prospecciones mutuas de mercado que ambas partes habían realizado no pueden ser las mismas. Desde la perspectiva de un entrenador, sólo hay 15 banquillos de nivel similar o superior al del Unicaja para la próxima temporada. En varios hay contratos para cumplir y la capacidad de mejora es limitada. Desde la perspectiva del club, prescindir del tercer técnico que gana un título en el club y que ha devuelto al equipo a la Euroliga no sería una medida muy popular, por más que hace poco más de un mes en el Carpena se le pitara.

A Plaza se le ha visto tremendamente feliz estos dos días, exhibiendo una alegría incontenible. Era emotivo verle cómo se paraba para las fotos con cada niño que se lo pedía en Los Guindos. Ese baile en el balcón de Unicaja o muecas de felicidad desconocidas. Ha vivido con su esposa, Marga, y su madre, Neus, estos días especiales. Estuvieron con él en Valencia. En Málaga es feliz, su familia también, y él mismo ha confesado que tiene pendiente comprarse una casa. Ha prescindido el técnico de su agente en los últimos años y está pendiente de concretar el nuevo. Ya dejó claro que se necesita una plantilla de 14-15 jugadores para jugar la próxima Euroliga. Y ha dado informes positivos para la continuidad de jugadores, como es el caso de Jeff Brooks.