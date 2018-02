El más afectado en la secuencia de partidos jueves-sábado

Habrán pasado alrededor de 44 horas cuando el Unicaja vuelva a saltar a la pista. Acabó el viernes su partido ante el Anadolu Efes en torno a las 22:30 y esta tarde comenzará ante el Baskonia a las 19:00. Algo que molesta sobremanera en el seno del club.

"Es muy obvio que habría que jugar el domingo por la tarde o lunes. Es necesario que para respetar la competición, los de Euroliga deberían jugar el domingo por la noche. Jugar un sábado habiendo un jueves partido no lo entiendo. No entiendo que no se nos deje un día más de descanso contra el Baskonia", se quejaba amargamente el jueves Plaza ante el poco descanso que tendrán sus jugadores entre el encuentro de la Euroliga y la ACB.

Discurso que se asienta sobre la dinámica arrastrada. Y es que el Unicaja es el equipo español de Euroliga que más veces ha repetido la secuencia jueves-sábado. Cinco veces la repitieron los cajistas, que sumarán la sexta esta tarde. Hasta ahora el balance es positivo, con tres victorias y dos derrotas. Se ganó al Betis, Obradoiro y Burgos. A los castellanos hace unas semanas tras recibir precisamente a los de Pedro Martínez. Se cayó ante Iberostar Tenerife y Bilbao Básket, dos tropiezos que empinaron la Copa en diciembre.

Del resto de conjuntos que participan en el torneo continental el Real Madrid es el más afectado con tres repeticiones. Le sigue Valencia con dos y Baskonia con uno, que cumplirá su segundo en el choque de esta tarde en el Buesa ante los cajistas. Curiosamente, nunca le ocurrió al Barcelona, que no disputó ninguno de sus encuentros de la Liga Endesa en sábado.