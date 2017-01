Hay que afilar el colmillo

El Unicaja adolece del colmillo retorcido, de maldad. Es difícil adquirir ese hábito si no se posee. Después de una debacle como la de Valencia, desde fuera se reclama hacer sangre si se puede. Vencía mediado el tercer cuarto por 29 puntos (70-41) al Montakit Fuenlabrada, al que había desarbolado con un impactante parcial de 24-0, poco frecuente en el baloncesto de alto nivel. Pero sesteó y acabó ganando por 16 puntos (89-73). No enturbia las buenas sensaciones, pero a veces conviene un golpe sobre la mesa, una victoria amplia para ganar confianza. Una plácida matinal en la que el Unicaja despejó los nubarrones previos y la pitada importante a Plaza cuando se le nombró en la presentación. Veamos el lado positivo. Hay alma en el vestuario, hay capacidad y propósito de enmienda. Aludía Plaza tras el descanso a que si no fuera por los dos partidos ante el Valencia hubiera sido un buen mes de enero. Sucede que el nivel lo marca el Valencia. Y no llega ahí el Unicaja. Puede decirse que aún ha ido alejándose conforme se jugaba ante los de Pedro Martínez.

Otra cosa es ante equipos de zona media baja de ACB en el Carpena. Ahí vale la ejemplar defensa, no sólo es actitud sino que también es capacidad, de Alberto Díaz y el desbordante talento de Nemanja Nedovic para tumbar a los rivales. Basta para ganar al Montakit y dejar el noveno puesto, la frontera con el play off, a cuatro triunfos más average. Si se considera suficiente estar entre los ocho mejores de la ACB, perfecto. Si se quiere combatir por algo más, por regresar a la Euroliga, algo que no se le ha escuchado a ningún miembro del Unicaja, pues aún queda bastate trecho, por más que se iguale con el quinto y el segundo esté a dos triunfos. Vienen dos partidos de Liga Endesa que pueden cambiar el rumbo. Visita a Las Palmas y recepción al Real Madrid, ambas antes de la Copa.

El Unicaja salió enchufado. Con buena defensa, contraataques y un gran Waczynski se marchó (18-11), pero el Montakit, tras un tiempo muerto de Cuspinera, reaccionó con un 0-9 (18-20). Cuando podía cundir el nerviosismo, Plaza se acogió el perímetro de cabecera, formado por Alberto Díaz y Nedovic. Uno en defensa y otro en ataque son diferenciales. Parece en algunos momentos que jugar con Díaz es jugar con seis atrás, por su capacidad de llegar a una ayuda en su lado, a su hombre y al lado débil en la misma jugada. Es actitud, son piernas y es inteligencia. Qué decir de Nedovic, al que sólo se le reprocha que no tenga estos fogonazos devastadores con más continuidad, por ejemplo, ante el Valencia. Hay ganas de verle en una Copa o en un play off. Con 13 puntos en cinco minutos fulminó el partido. El Unicaja pasó de perder 18-20 a ganar 42-20, pasando por el 26-20 del final del primer cuarto. La salida de Alberto colocó un candado en el aro propio. Salió con 21-20 y se fue con 42-25. Nedovic, con 42-22. Fue un espectacular trabajo conjunto, con los dos de exponenente. Al descanso seguía la tónica (53-35).

Plaza le dio minutos a Lafayette, al que no le ha perdido la fe. También tuvo protagonismo Omic, en su primer partido en Málaga con la camiseta verde. El esloveno mejora bastante el empaque el equipo. Da profundidad y alternativas a Musli. No es tan refinado como el serbio en el poste bajo, pero es tan buen pasador como él y tiene un punto más de agresividad defensiva. Es capaz de defender a ocho metros del aro, algo que a Musli le cuesta un mundo y condiciona la defensa. Omic tiene menos reparo para salir lejos en el 2x1. Es cuestión de perfilar en ataque, pero fue el máximo reboteador del partido junto a Suárez (siete).

Tras el paso por el vestuario, el Unicaja siguió a piñón y llegó a bordar los 30 puntos de diferencia (70-41). Se aletargó cuando bajó la necesidad. Apetecía ver al rival a más distancia, pero el equipo de Plaza, que no exprimió a ningún jugador, bajó el diapasón. Y se ganó por 16 puntos. Suficiente porque la respuesta tras el papelón en Valencia fue la adecuada, la que se demandaba. Pero hay que afinar el colmillo, la maldad es necesaria a veces.