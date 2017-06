El agente de Suárez y Díez rompe la baraja

El Unicaja daba por amortizado el asunto de los cupos para la próxima temporada con la continuidad de Alberto Díaz, Viny Okouo, Carlos Suárez y Dani Díez. Pero el acuerdo próximo y pactado para continuar en los dos últimos casos se ha roto. Hay posibilidad de reconducción, aunque las posturas se han enquistado bastante y hay que coser costuras.

El órdago fue lanzado por el agente Suárez y Díez, José Ortiz, que tras la Final Four, donde ofreció los dos jugadores a más de un equipo de Euroliga con representación en Estambul, solicitó un aumento en las cantidades en las que se estaban trabajando y vinculó las dos operaciones. La respuesta del Unicaja, tras una tensa reunión en Los Guindos, fue paralizar las renovaciones hasta final de la temporada. Y en ese punto están. Toca retomarlas si hay voluntad real. Ortiz era el agente de Joan Plaza hasta que el técnico catalán decidió contratar a Misko Raznatovic.

Ambos jugadores muestran públicamente su intención de quedarse. "Me habían dicho que la renovación estaba parada y se ha quedado ahí, no sé todavía nada. Creo que ahora sí es el momento de hablar, y que sobre todo hable mi agente con el club. Yo he jugado, lo he intentado hacer lo mejor posible y ahora el club es el que debe decidir si sigo o si no. Yo estoy aquí muy feliz, han sido dos años en los que el primero sufrimos todos mucho y este disfrutamos", relata Díez. En su contrato, firmado hace dos temporadas, se recogía un año opcional de contrato por unas cantidades altas que el Unicaja pretendió renegociar a cambio de un nuevo vínculo por dos temporadas algo más bajo. El acuerdo estaba hecho en el momento en el que Ortiz vinculó las dos operaciones. El tramo final de temporada de Dani Díez ha despejado dudas sobre su capacidad y ha tenido un papel muy relevante en los partidos decisivos.

Está más enquistada si cabe la situación con Carlos Suárez, que ha cumplido su cuarta temporada en Málaga. El capitán, cuando se le ha cuestionado durante la temporada sobre su continuidad, ha remitido siempre al final de la temporada. También quería conocer si Joan Plaza se quedaba en el banquillo o llegaba uno nuevo. Tras la eliminación ante el Madrid admitía que "yo me quiero quedar. Lleváis desde octubre preguntándome qué va a pasar y yo ya he dicho lo que quiero. No pido algo fuera de mercado. Me quiero quedar, estoy muy a gusto aquí, mi pareja también, y no hay más. Lo único que tengo en mi vida es mi pareja, mi familia y mi representante, que es mi padre deportivo. Me he portado todos estos años muy bien, nunca me he quejado y he intentado ser profesional en todo. Lo pedido está dentro del negocio y ya está. Lo importante es que estoy feliz aquí, ¿podría ir a otro sitio donde me dan más dinero? Puede, pero yo primo mucho más otras cosas. Es un tira y afloja y al final siempre queremos lo mismo. Unos pagar menos, otros que paguen lo que es tuyo y ya está. No pasa nada, yo estoy contento aquí y es lo importante. Si hubiera dicho que he pedido mucho... Pero creo que no he pedido nada del otro mundo", dice el capitán cajista.