Mucho tiene que cambiar esto para que el Unicaja no diga adiós a la temporada el próximo martes. Es un alma en pena, no tiene energía ni ganas de tenerla. Parece que los jugadores, no todos porque hay honrosas excepciones, descuentan los días para las vacaciones. El entrenador denota nerviosismo por no tener su futuro claro y sigue acordándose de Musli en las ruedas de prensa. Y así se escapa una temporada que ha tenido momentos brillantes pero que tiene visos de un final negro.

El Unicaja cayó en Badalona en la última jornada de la temporada regular ante un equipo que no se jugaba nada (85-78), pero que ha acabado la temporada de subidón tras verse en el pozo. Por momentos hizo un papelón el cuadro de Joan Plaza. Otro mal partido, uno más, de un Unicaja muy preocupante que llega alplay off en la reserva. Cuesta imaginar una recuperación exprés en pocas horas para reactivarse, el pesimismo se extiende y el equipo cae hasta el séptimo puesto. Deberá jugar contra el Baskonia, en una eliminatoria que comenzará el próximo domingo a las 18:30 horas en el Buesa Arena. Cuatro partidos y cuatro derrotas ante los vasco. Estar en la Euroliga exige ya la final, al menos. Soñarlo parece escalar todo el Himalaya.

No hay nervio, la mente del entrenador y de los jugadores están en otro sitio. Apenas hay jugadores a los que agarrarse, la casta de Alberto y Brooks permitió creer en el triunfo. Pero hay otros que transmiten desidida. Igual el motor no les da para más. Pero preocupa ver a jugadores que han ganado a casi todo lo más granado de Europa esta temporada de esta manera. No ha sido un prodigio de expresividad nunca, pero Nedovic parece que ha apagado ya el interruptor.

El Unicaja empezó con ligero dominio, con el protagonismo repartido. Milosavljevic metía un triple, pero no es capaz el serbio de encadenar varias buenas acciones en un mismo partido, le falta regularidad. McCallum metía también alguna de sus cabriolas y mandaba el equipo malagueño (14-18) al final del primer cuarto. Pero después ajusticiaría al americano Laprovittola.

La entrada de Nedovic, que alternó acierto cuando penetraba con errores cuando tiraba de tres, dio otros bríos. También hubo hueco para Viny Okouo, que últimamente no salía con el partido de verdad en juego. Estiró el Unicaja (29-34) tras cinco puntos de Dani Díez, pero no tenía continuidad y había equilibrio al descanso (36-36).

Tras el descanso salió el equipo bastante destensionado de manera inexplicable y se marchó el Joventut (56-49), con Laprovittola más liberado e impartiendo un clinic de pick and roll. Repelió Alberto Díaz con dos triples y se enganchó Jeff Brooks para devolver la iniciativa al Unicaja. Pero no tiene consistencia el equipo malagueño, que se ha caído en el tramo decisivo de la temporada y llega al play off parece que sin gasolina, sin energía. No está para nada y la visita a Vitoria no es el mejor lugar para renacer. Una temporada en la que se vislumbra un cierre decepcionante.