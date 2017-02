La inmediata reacción llegó desde una parte del palco. Carlos Jiménez compareció ante las cámaras de Movistar+ para analizar una decepcionante eliminación que daña severamente la imagen del equipo. "Lamento una falta de energía. No hemos sido capaces de ir a buscar el partido, sobre todo al inicio. Les dejamos dominar las segundas opciones y en un partido de Copa del Rey no puedes conceder tanto", aseveró el director deportivo cajista sobre la actitud mostrada.

Alabó en cierto modo lo hecho por un Barcelona que, más allá de su crisis, superó con creces al Unicaja en la segunda mitad. "El potencial del Barcelona está ahí. Quizá era un partido para jugadores como Vezenkov o Eriksson y me han dado la razón. Gente que no se tiene tan por responsable y que tiene calidad para resolver una eliminatoria. Lamentablemente no hemos estado a la altura", añadió.

La mirada va hacia el siguiente paso del equipo, un Top 8 de Eurocup "muy importante": "Hay que dar la vuelta a un factor cancha adverso y ese es nuestro objetivo. Ser más sólidos, que mostramos poder serlo ante el Madrid. Pero pensamos que estábamos más cerca de hacer partidos más completos y no hemos estado a la altura. Nos queda trabajar e intentar llegar al final de temporada lo mejor posible".