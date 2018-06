Dos años de buenos resultados en Gran Canaria

Luis Casimiro era pitado en el Gran Canaria Arena un mes antes de meter a su equipo en la Euroliga por primera vez en su historia. El nivel de exigencia es alto en el Herbalife, ha ido subiendo. En dos temporadas, Luis Casimiro ha hecho historia. Consiguió el primer título de la entidad, la Supercopa de 2016, y la metió por primera vez en la Euroliga, hace pocas semanas. A pesar de ello, no había pleno convencimiento en seguir por las dos partes. Casimiro no había recibido ninguna oferta ni señal que indicara que el club quería seguir contando con él. En la entidad canaria se piensa que varios jugadores prometedores no se han desarrollado con la misma celeridad que en la época de Aíto García Reneses, al que Casimiro sucedió.

En cualquier caso, hubo mensajes elegantes desde el club canario. "Gracias por el trabajo diario, el compromiso, y por los brillantes dos cursos que nos has dado. ¡Suerte en lo próximo!", decía el Gran Canaria en su cuenta de Twitter. Y es que este año se llegó a semifinales en ACB y Copa, una frontera que se atragantaba en años anteriores. En la Eurocup se quedó en cuartos de final. Y llegó a la final de la Supercopa.

El nombre de Casimiro quizá no sea el más vendible para la afición, pero su trayectoria de más de 20 años en banquillos de ACB le respalda para ser respetado en toda la Liga. Es otro baloncesto distinto al de Joan Plaza, en el que creen Eduardo García y Carlos Jiménez. Todo queda a expensas de oficialidad.