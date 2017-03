Dos años en 40 minutos

Cuando el Unicaja conoció no demasiados meses atrás que no pisaría esta temporada la Euroliga todo versó a un color oscuro. Se tardó en cicatrizar el despeño obligado hasta la Eurocup, aunque se terminó por entender que la oportunidad no era tan mala. La historia y plantilla cajista le colocaba como favorito en todas las quinielas y, además, se tomaba la Eurocup como la vía más factible para regresar a la Euroliga. Pues bien, recién iniciado marzo, los de Plaza se ven obligados a vencer al Bayern (20:45, Martín Carpena) si no quieren que la palabra fracaso se instale sin remisión alguna en Los Guindos.

Porque una derrota te deja en la calle, así de duro. Grave, muy grave sería marcharse por la puerta de atrás a las primeras de cambio, ya que no se puede tomar como vara de medir una ridícula -en cuanto a competitividad global- primera fase. Evitarlo es la pretensión de un Unicaja que ha mordido el polvo las tres veces que se enfrentó este año al Bayern de Djordjevic. Un equipo con todas las letras y que en el envite del martes guionizó sin problemas su victoria desde antes del salto inicial.

Pero el Unicaja tiene talento, muchísimo. Y es a esa gran variedad de recursos a la que se agarra un Carpena que hoy jugará un papel esencial. Es en casa donde el Unicaja encontró esta campaña su mejor versión. En Málaga le enseñó los dientes a Madrid o Barcelona y demostró, aunque a cuentagotas, que tiene mucho más guardado de lo que viene demostrando las últimas semanas.

Como por supuesto lo tiene Plaza, que en Alemania volvió a poner en liza una rotación, por momentos, inexplicable. No puede fallar el técnico catalán en su planteamiento ante un Djordjevic que le tiene tomada la medida. Sabe cómo hacer daño el serbio a base de pasión, entrega y una dureza permitida cuando los partidos son más allá de tus fronteras. No debe servir de excusa que ellos peguen más o menos porque fue esa forma de entender el baloncesto la que devolvió al Unicaja, con Plaza como patrón, a la pelea con los mejores.

Sin embargo, la actual plantilla destaca por encima de todo por su juego exterior. Ése que se perdió en Alemania y que obligó, por ejemplo, a sufrir la peor versión de Nedovic. Nadie mejor que Djordjevic, su seleccionador, para parar a la estrella del Unicaja. Nedo se quedó en cinco puntos y contagió a la línea de perímetro cajista. Se tiró poco y mal desde fuera y eso es algo que no se puede permitir este Unicaja, un equipo diseñado para devorar desde la línea del triple.

Pese a todo, la sensación real en el seno de la plantilla es que se va a forzar el tercer encuentro. Qué menos para un clarísimo favorito a llegar a la final de la competición. No es peor equipo el Unicaja aunque todavía no venciera esta temporada al Bayern, pero sí que tiene los automatismos mucho peor definidos. El martes, por momentos, pareció que los hombres de Djordjevic tenían todo bajo control. Cuando Unicaja recortaba, ellos engrosaban el marcador con un parcial favorable. Una especie de carrera entre el coyote y el correcaminos. Una disputa a la que hoy se puede poner fin, con lo que ello supondría, o a la que se le puede solapar un último capítulo.