En las antípodas

Bailar en el máximo escalón deportivo ofrece un número amplio de prebendas y dificultades. De las últimas, es imperativo destacar la facilidad de encadenar tropiezos de forma sencilla. El Unicaja, beneficiado y víctima, lo padece en estos días. Preocupa el carrusel de derrotas, pero también ponerle fecha de caducidad. En esas, mirar el calendario, sobre todo el de la Euroliga, conduce a la prudencia porque son pocos los rivales con los que sacar el rodillo. Más concretamente, no existen.

La entidad de Los Guindos cuenta con el agravante de su pobre porcentaje de victorias lejos de Málaga. Precisamente donde se presenta mañana la primera oportunidad para revertir la situación. Por si fuera poco, no podrá contar Joan Plaza con Adam Waczynski y Giorgi Shermadini. Ni el primero se pudo recuperar de su contusión en el gemelo derecho, que aún no le permitió realizar una sola sesión de entrenamiento desde que jugó ante el CSKA de Moscú, ni el segundo, que aqueja todavía la contractura en el isquiotibial de la pierna derecha. Entrarán en la lista de 12 los canteranos Mo Soluade y Viny Okouo, a los que no se les está dando mucha cuerda en lo que va de temporada.

Los griegos cosechan menos derrotas (4) en el curso, que los cajistas en la última semana (5)

Bajas sensibles a tenor del rendimiento de las últimas semanas. El polaco se consagró como el jugador que más mejoró sus números en ausencia de Nedovic. Plaza lo utilizó como escolta, donde el jugador se sigue sintiendo más cómodo, y su rendimiento viró al alza. Esas sensaciones se interrumpen ahora con esta baja. También del georgiano, que poco a poco va encontrando su espacio en el librillo del entrenador. Selló actuaciones notables y grises, pero la sensación global es que va hacia adelante. Habrá que ver cómo reajusta los roles el entrenador en Atenas, si Musli gana hueco o es Okouo, quien solo salió a la pista en la debacle valenciana. De la evolución de Waczynski y Shermadini dependerá su participación el domingo en la visita del Joventut.

No parece el Panathinaikos el mejor conjunto con el que batirse el cobre ahora. El segundo proyecto en Grecia de Xavi Pascual ha arrancado de forma fulgurante y se trata de uno de los equipos en mejor forma. Líderes invictos en la liga helena, se posan en la zona noble en la Euroliga. Cuarto clasificado, posición que ostentó en la campaña anterior, el holgado traspié en el Palau Blaugrana despertó al ogro. De ahí hasta hoy solo dobló la rodilla en Moscú y en Vitoria con Beaubois de verdugo con bocinazo final. Entre medias, un triunfo de postín en El Pireo en el clásico griego. Tal es el contexto, que perdieron los griegos menos encuentros en toda la temporada (4), que los malagueños en la última semana y media (5).

Se asientan estos números de relumbrón en una fiabilidad muy alta en el OAKA. De hecho, un dato les avala. Es el único club que anda invicto como local en la competición europea. Cayeron en Atenas conjuntos del calibre del Real Madrid, el Fenerbahce o el Khimki. No vence allí el Unicaja desde 2006, último año del trienio exitoso, en el que los cajistas pisaron por única vez la Final Four, precisamente en Grecia y en el OAKA.

Existe un dato que evidencia bien el rendimiento de cada escuadra cuando hacen las veces de local y visitante. El Panathinaikos es el cuarto equipo con mejor anotación en casa -poco más de 120 puntos- por cada 100 posesiones, según StatsLi. Solo Valencia, Baskonia y Valencia les miran por el retrovisor. Casi 20 tantos pierden al coger el avión los de Xavi Pascual en este parámetro.

En el cómputo global, el Unicaja es el peor equipo de la Euroliga. Poco más de 100 puntos por cada 100 posesiones, lejos incluso de la media de todos los equipos -alrededor de 110-. Se manifiesta el asunto con el mísero dato que obtiene a domicilio. Algo más de 90 tantos conseguidos por cada centenar de posesiones y alejado del penúltimo, Olympiacos. Casi en 15 puntos mejora cuando en sus choques es testigo el Carpena -107,5 puntos-, que chocan con la media de la competición.

Perderán estas estadísticas mucha consideración cuando mañana el partido tome inicio, aunque explica gran parte de los bienes y males que padecen Panathinaikos y Unicaja, que hoy bailan en las antípodas.