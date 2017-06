De todo se aprende

No queda más remedio que apretar los dientes. El Unicaja cayó el jueves entero, vivo, apretando hasta el final al Real Madrid. El equipo de Laso anduvo grogui y solo el desatino generalizado en el movimiento de muñeca separó al cuadro malagueño de llevarse esa tan ansiada victoria a domicilio. Eso... y Sergio Llull, en trance en una dependencia blanca sintomática. La diferencia del 1-1 al 2-0 con dos partidos en casa por delante es tan salvaje que se puede sentir incluso presión, pero el sentimiento en el equipo es generalizado: sí, se puede.

A las 20:30 (Movistar+) volverán a saltar presumiblemente Alen Omic y Gustavo Ayón por el balón que ponga en jaque o avive la eliminatoria de play off que Jeff Brooks definía como la de los "fuegos artificiales y los highlights", esos vídeos recopilatorios con las jugadas más espectaculares del partido. Dejó un reguero amplio de ellas el primer choque, entre la locura de Llull y la resistencia de Nedovic.

En el primer partido faltó acierto en los momentos clave para sacar una victoria

Por las manos del mallorquín pasó el 95% de la victoria madridista. "Entre todos hemos creado un monstruo", expresaba con elocuencia Joan Plaza tras el encuentro. Nada sorprendido ni ojiplático, simplemente consciente de la realidad que tiene delante. Estas últimas 24 horas han sido dedicadas al elogio de Llull, con razón, pero sin entrar en que la absoluta dependencia del base es la mera muestra de que el Real Madrid anda tocado. Tuvo que hacer jugar 36 minutos, hacer 28 puntos, jugarse todo con la innegable ayuda de los astros -esa bomba limpia que rueda por el canto del tablero merece análisis de Iker Jiménez- para doblegar al Unicaja. Suyo fue el 39.4% de la anotación madridista, repartida únicamente entre siete hombres de los 11 que entraron en juego. Contó, eso sí, con la aparición estelar de básicos como Ayón (13 puntos, 6 rebotes, 19 de valoración) o un rejuvenecido Nocioni. El Chapu pasó de quedar fuera de la convocatoria en la Final Four a sacar buenos tiros (60% de dos y 50% en triples) para sacar nueve tantos en parciales importantes.

La cuestión en la que más hincapié se hace es que no sólo de Llull vive el Real Madrid. Y que lo sucedido el jueves debe ser una excepción. Por ello hay algo de sensación de oportunidad perdida en el Unicaja, como ya sucediera en la Copa. Faltó nuevamente ese colmillo, ese acierto esencial para asestar algún parcial más dañino. Pero por otro lado enseña que está al alcance de la mano, que los de Laso no son ese equipo triturador que dominaba la fase regular de la Euroliga. Las piernas ya van pesando en Madrid, pero lo lógico es que acaben apareciendo los Carroll (no hizo un solo punto), Doncic, Randolph o Felipe Reyes. La lista es extensísima.

No habrá partido igual y habrá que contemplar por dónde van esta vez las directrices de Plaza. Sorprendió en su rotación. Después de haber cumplido en la serie ante el Iberostar Tenerife, Oliver Lafayette fue de la partida y jugó al completo el primer cuarto, completando su actuación en 17 minutos. Al final acabó recurriendo al trabajo incansable de Alberto Díaz, demasiado solo para frenar a Llull, pero el de Baton Rouge volvió a dejar algo frío. Y quien directamente no entró en los movimientos en pista fue Kyle Fogg, poco visto, desacertado y algo ansioso en cuartos, pero cuya mejoría se espera para aparecer cuando el balón no entra.

No parece que las cuentas vayan a servir de mucho. Ya se rompió la garantía ganadora de Nedovic, que cuando hacía 17 o más puntos (18 en esta ocasión) suponía el triunfo del Unicaja. Por intentarlo no fue, sacó siete faltas, chocó con todo el mundo. Su tobillo aguantó, también el de Jeff Brooks. En Madrid se juega mucho el Unicaja, una diferencia abismal para el regreso al Martín Carpena. Por hambre, que no sea.