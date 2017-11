De 7.408 hacia arriba

Aparece la grada como una de las patas que sostiene a un club. Remarcan Joan Plaza y los jugadores del Unicaja la importancia del apoyo de la afición, que aún no acaba de dar el empujón definitivo en número. Bien es cierto que los fieles que acuden sí dan la talla. La entidad de Los Guindos se encuentra en la segunda mitad de asistencia en la Euroliga, aunque con connotaciones positivas a destacar.

El Unicaja se sitúa como el 11º club, de 16, en el número de afluencia en la presente competición continental. Por más que al responsable de comunicación de la FIBA en Grecia no le guste cuánte gente va al Carpena, hay cuatro clubes con peores asistencias. Conviene apuntar que hay equipos que han jugado cinco encuentros en casa, otros cuatro y algunos tres.

En favor del aficionado cajista está que, salvo el Fenerbahce, no han venido rivales con tirón

En lo más alto de la tabla se consolida el Zalgiris, una de esas escuadras que solo ha disputado tres encuentros al calor de su afición. Casi 12.000 gargantas rugen de media en el Zalgirio Arena, lo que significa un impulso para los de Saras Jasikevicius de cara a equilibrar la diferencia de recursos con clubes más potentes. Completan el podio Fenerbahce y Baskonia, en ese orden, con cifras que rondan los 11.000. Rozando a este trío dominante se sitúa el Maccabi, que también anda en cifras altas de asistencia a La Mano de Elías.

Comparte el Unicaja similar afluencia, en esa franja la diferencia entre puestos es de medio centenar de personas, con tres equipos con licencia A. Milán, CSKA y Olympiacos se mueven en parámetros simultáneos a los cajistas. Peor hablan los números de Anadolu Efes -con escaso arraigo en Estambul al no tener sección de fútbol en la entidad- y el Barcelona -que sostiene la peor asistencia de la competición-, que comparten distinción con italianos, rusos y griegos en la organización que preside Jordi Bertomeu. Por debajo de los malagueños también se encuentran el Brose Bamberg, Valencia Básket y Khimki. Así, los de Plaza se colocan como el tercer conjunto español con más apoyo social, aunque más cercano a los que conforman el vagón de cola. No se está lejos de lo esperado -el club tiene 8.000 abonados-, pero no se explota 100% ese factor.

En favor de los del Carpena queda decir que a estas fechas, salvo el Fenerbahce, los conjuntos que han visitado la Costa del Sol son tres de los que tienen menos tirón en esta Euroliga. En este sentido, se advierte en la Euroliga un importante repunte en los pabellones cuando los equipos punteros visitan al club de cada cual. La visita del Madrid a Kaunas es el mejor ejemplo, estando ese encuentro en la cúspide de asistencia con 13.148 espectadores.

No obstante, existe margen de mejora para que el Unicaja mejore esas cifras en lo que resta de curso, que es mucho. Empezarán los propósitos de enmienda desde mañana, donde el club está haciendo numerosas promociones para incrementar el apoyo de la grada. Numerosos descuentos aprovechando el Black Friday y regalos de entradas dobles con la ayuda de patrocinadores. Es una vía para recortar diferencias y el Unicaja debe explotar el Carpena para ello.