La ausencia de Musli condiciona el plan de Plaza

Las primeras exploraciones eran desalentadoras y las pruebas que se le practicaron al llegar a Málaga lo confirmaron. No es una lesión grave, pero Dejan Musli no podrá estar mañana en el trascendental partido que el Unicaja disputará ante el Lokomotiv Kuban para llegar a su primera final europea desde 2001. "Sufre un esguince de tobillo de grado 2 que le hace estar totalmente descartado para el segundo partido de las semifinales del viernes en el Carpena y ante el Movistar Estudiantes el domingo. Habrá que esperar la evolución en las siguientes fechas para conocer el plazo de recuperación necesario", decía ayer la nota del club. Musli se dobló el tobillo en la pelea por el rebote en un lance del tercer cuarto y ya no pudo volver a jugar.

El panorama es complicado. En Krasnodar Musli jugó menos de lo habitual por problemas de faltas hasta el fatídico momento. Alen Omic, en su mejor partido de verde, se convirtió en un buen relevo. Pero no es lo mismo solventar un imprevisto en el curso del partido que no contar con un jugador angular en los sistemas de ataque. Musli es faro a la hora de atacar y había dado un gran paso adelante. En la eliminatoria ante el Bayern había promediado 15.3 puntos y 19.8 de valoración, incluso había aumentado su dureza. El plan de Plaza en los últimos partidos había pasado por dar más balones a los interiores. Tanto Musli como Omic son buenos pasadores. Pero la capacidad de atracción de defensas del serbio y su facilidad para generar canastas cerca del aro por sí mismo no la tiene su compañero esloveno.

Así las cosas, se espera que Carlos Suárez mejore de la gastroenteritis que le impidió jugar en Krasnodar. No estará seguramente en las mejores condiciones, pero sí podrá echar una mano. Ayer se encontraba ya mejor y hoy intentará entrenar con el resto de sus compañeros a partir de las 12:00 horas. Ya ha jugado minutos como pívot esta temporada. Entre Brooks, Omic y el capitán se repartirán los 80 minutos de los dos teóricos interiores. Habrá más opciones, como la de Dani Díez, que ya jugó como cuatro algunos minutos en Krasnodar. Y no lo hizo nada mal, contribuyó al rebote y metió desde fuera. Otra solución puntual para algunos minutos es Viny Okouo. El congoleño ya jugó ante el Joventut. A decir de quienes trabajan con él, su nivel en los entrenamientos es muy alto. Si el partido tiene un discurrir favorable puede tener esos minutos para dar refresco a Omic.