Un avión verde ya está en el 'play off' (88-67)

La locomotora verde que es el Unicaja no baja el ritmo. Al contrario, la confianza crece hasta altísimos niveles. Lástima que queda un mes para el inicio del play off por el título, para el que el equipo malagueño sacó ya matemáticamente el billete. Aunque las miras están más arriba. Con el triunfo ante el Iberostar Tenerife (88-67), el cuarto está a un triunfo. Antes de visitar al Barcelona y al Baskonia, el Unicaja está pletórico. Gran partido coral, con Nedovic de capitán (13 puntos y cinco asistencias, a cuál de mayor calidad), con Musli recuperado (15 tantos) y un gran colectivismo.

No es casualidad que el Iberostar haya estado un tramo de la temporada como líder y que vaya a jugar por primera vez los play off de la Liga Endesa. Un señor equipo, optimizado y bien entrenado por Txus Vidorreta. Combativo el equipo rival, el Unicaja empezó a vivir de los triples, como sería constante durante la primera mitad. Fogg siguió en nivel MVP con los siete primeros puntos del partido. Un triple de Nedovic marcaba una renta interesante (16-11), pero el escaso acierto en los tiros libres impedía al Unicaja distanciarse (18-18 al final del primer cuarto).

Apareció en el partido Fran Vázquez, recibido con mucho cariño, y de qué manera. Endosó ocho puntos sin fallo, con todo su catálogo. Mate, tiro de cinco metros, tras rebote de ataque, en continuación... Se oponía Musli en el Unicaja, con acierto desde la media distancia y algún movimiento de categoría. Era un partido bonito, con ritmo. Bogris hacía daño en el rebote de ataque, habitual territorio cajista (34-33). Pero una descarga final del Unicaja con triples de Waczynski, Díaz y Smith, éste sobre la bocina, daba ventaja holgada al descanso (44-34).

El diluvio cayó en la segunda parte sobre el Iberostar Tenerife, que no sabía cómo esquivar las balas. Fue el Unicaja salvaje, depredador en ataque y en defensa. Nedovic descorchó la botella con dos triplazos y el parcial empezó a ser devastador para los malagueños. Seguía Musli, después Smith, más tarde... 18-4 de salida tras el descanso y dominio por encima de los 20 puntos (60-38). Puntos repartidos como le gustan a Plaza, muchos jugadores cerca de su tope o en él. Hasta por 24 puntos llegó a irse (65-41) el bólido verde antes de que el Iberostar recortara ligeramente al final del tercer cuarto (65-46).

El Tenerife, con orgullo, no se rindió y endosó un parcial de 0-8. Respondió Nedovic con tres asistencias seguidas, para Díez, Musli y Suárez, de fuoriclasse. Los 11 jugadores que había empleado Plaza habían repartido alguna asistencia, fluía el juego de manera fácil. Y Plaza repartió minutos entre el fondo del banquillo, Lafayette y Viny Okouo. El Unicaja es equipo de play off. Y ojo, que no se conforma.

Unicaja (18+26+21+23) 88: Fogg 8, Nedovic 13, Waczynski 9, Brooks 6 y Omic 2 -quinteto inicial-. Okouo 3, Díaz 4, Díez 7, Smith 13, Lafayette 0, Suárez 8 y Musli 15.

Iberostar Tenerife (18+16+12+21) 67: San Miguel 9, Richotti 10, Abromaitis 8, Doornekamp 6 y Niang 4 -quinteto inicial-. Bassas 12, Hanley 2, Kirksay 3, Grigonis 0, Fran Vázquez 9, Bogris 4 y White 0.

Árbitros: Pérez Pérez, Perea y Rial.

Incidencias: Partido adelantado correspondiente a la 31ª jornada de la Liga Endesa 2016/17, disputado en el Martín Carpena ante unos 7.000 espectadores, según datos oficiales del club.