Algo más que la barba

Joan Plaza estaba en sus cotas más bajas de popularidad en sus casi cuatro años en Málaga hace poco más de un mes, tras la eliminación de la Copa del Rey a mediados de febrero. El técnico catalán ha conseguido revertir la situación y se ha colocado otra vez en la cresta de la ola. En un corto periodo de tiempo, medio Carpena se colocó una barba postiza para emular el recuperado vello facial de Plaza y mimetizarse en el partido que dio el pase a la final ante el Lokomotiv.

La Eurocup ha ejercido como factor de cambio. Ganar dos eliminatorias con factor cancha adverso y estar a 40 minutos de ganar un título ha reactivado al Carpena, ha puesto en órbita a la afición y ha rescatado a aquel seguidor que dormita si no hay cosas importantes de por medio. Y un título, 11 años después, lo es. Por lo que simboliza ganar y por el acceso a la Euroliga. Es un tanto paradójico, pero estar en la máxima competición da acceso a un catálogo premium de jugadores al que en la Eurocup no se puede llegar y obliga a una mayor inversión, por más que pensar en contender por el título, acaso una Final Four, es algo que parece inalcanzable salvo alineación astral.

En 70 de los 80 minutos disputados el Unicaja ha ido por delante en el marcador

El caso es que ha cambiado la barba de Joan Plaza, pero algo más evidentemente. Cuentan quienes le conocen bien que su nivel de tacos a la hora de expresarse en la rueda de prensa delata su grado de motivación. Y últimamente los suelta bastante a menudo. Intenta controlarse, de hecho durante este año hizo un curso de la UMA sobre Mindfulness, concepto psicológico que versa sobre la atención plena y la capacidad de concentración y que tiene raíces budistas. También se instruyó sobre Programación Neurolingüística. "Me permite leer facciones, leer respiraciones, situaciones de grupos", explicaba en una entrevista en la Cadena Ser Joan Plaza. Era frecuente verle con libros de esa temática entre las manos. Se le reprochaba que parecía vivir los partidos con menor pasión, con más equidistancia. Como, se ha escrito aquí también, si le hubiera sobrado este año en Málaga y se adviniera un fin de ciclo. Él respondía que era parte del proceso de construcción del equipo y que cuando éste madurara haría cosas grandes. Hasta finales de febrero no empezó a cristalizar esa madurez. Se observa de nuevo a un Plaza combativo, dentro y fuera de la pista. Los jugadores son los primeros que notan ese calambre, que se extiende a resto de personal y llega a la afición, que en cuestión de un mes, resultados en mano, vuelve a ovacionarle antes de los partidos.

Pero esto es baloncesto y se trata de jugar a él bien para mejorar. Con carácter, orgullo y tenacidad, pero también con táctica y técnica. Y el equipo malagueño ha sacado un arsenal táctico en el último mes y medio que no había exhibido, sobre todo defensivamente. En los últimos diez partidos jugados, la media de puntos recibidos es de 69.1, casi 10 por debajo de lo que se recibía hasta ese momento de la temporada. Acotando más, en los últimos seis partidos de la Eurocup, la media de puntos recibidos es de 65.8 puntos. Es normal que en encuentros de play off mermen las anotaciones, pero también ha sabido leer la situación Plaza y redirigir prioridades. Se empezó la temporada enfocados hacia el ataque, rozando topes anotadores históricos de la entidad en la ACB, y se ha acudido a la defensa para mudar la piel y hacer verdaderamente competitivo al equipo. El planteamiento de los partidos de la final están demostrando que va Plaza por delante de Martínez, el Unicaja por delante de Valencia. Hasta ahora, claro, antes del partido definitivo. Durante 70 de los 80 minutos jugados de la final el dominio en el marcador ha sido malagueño. Sólo en el último cuarto del primer partido fue superior el Valencia con cierta claridad. En los otros siete el Unicaja ha ido por delante en el marcador. En duraderos momentos concretos de los dos partidos de la final el equipo malagueño ha colapsado al rival como casi ningún equipo lo ha hecho esta temporada. Le ha superado por intensidad y agresividad, pero también con un plan de partido que se ha revelado superior. Pero el resultado, no hay que olvidarlo, es 1-1. Y el favorito sigue siendo un fenomenal equipo como el Valencia, que atestará La Fuente de San Luis el próximo miércoles.

Antes, Plaza había visto cómo el Valencia le había zarandeado, hasta rozar la humillación alguna vez, varias ocasiones seguidas. El miércoles es el día para ver si la tendencia, que ahora ha equiparado al Unicaja y al Valencia después de que hubiera una distancia sideral hace sólo dos meses, se acaba de invertir o vuelve a abrirse. En juego hay un título. Joan Plaza ha recordado varias veces en las últimas semanas que tiene un año y varios meses más de contrato con el Unicaja. También que no podía irse de Málaga sin jugar una final, sin hacer algo grande. Pueden interpretarse como mensajes de continuidad o adiós, como la generalidad lo veía hace unas semanas. Ganar un título con tres eliminatorias con factor cancha adverso sería algo escasamente visto en el baloncesto. Y obtener el pasaporte para jugar la Euroliga es algo muy goloso. Lo haría con la barba, que no es lo único que ha cambiado en las últimas semanas en el vestuario del Unicaja.