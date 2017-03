5.000 barbas de Joan Plaza

Una iniciativa curiosa, entre las varias que tiene preparada el Unicaja para el partido de mañana, es la distribución de 5.000 barbas postizas para emular el talismán de Joan Plaza. Empezó a dejársela de nuevo tras la eliminación copera ante el Barcelona y parece que ha dado suerte para que el equipo resulte sólido y acumule victorias.

El club, incluso, distribuyó un PDF por internet para que los aficionados que lo deseen se descarguen e impriman para ir equipados al partido. Ha adoptado el lema #ConBarbayAxElLoko para animar por las redes sociales, haciendo juego de palabras con el nombre del rival y el recuperado vello facial del entrenador. "No quiero corazas, quiero ser yo. Si alguna vez he asustado a la gente con la barba no lo quiero hacer", explicaba el técnico a su llegada a Málaga tras el verano sobre su decisión de afeitarse.

Ha pasado semanas difíciles Joan Plaza, con críticas en los medios e incluso pitos de la afición más de una vez. El técnico siempre mostró confianza en el equipo y el tiempo y los resultados le están respaldando. Tanto, que medio Carpena puede estar mañana con barba para emular a su entrenador.