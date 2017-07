Cuatro barcos sin timonel

Dejar los deberes para el final no es sinónimo de hacerlo mal, pero sí de tener que tomar las decisiones bajo más presión. En el actual panorama de la Euroliga que viene, hay cuatro equipos que aún no han cerrado una de las posiciones más importantes del juego, la de base. Junto con el Unicaja, aún están peinando el mercado el Estrella Roja, el Barcelona y el Baskonia.

El mercado en la posición de uno está siendo el más complejo para los general managers en este periodo estival. Así lo reconoció Carlos Jiménez, que lo está sufriendo en primera persona. Tras las negativas de varios jugadores, el secretario técnico aún anda buscando un acompañante de Alberto Díaz y Mo Soluade. Tras el no de Huertas, toca volver a desempolvar la baraja.

El Barcelona, con Heurtel en plantilla y Rice en el alambre, tiene atado a Pressey

El escenario se está demostrando tan enrevesado por la mayor demanda de talento de la NBA y por la tremenda irrupción de mercados emergentes como el chino. Cruzaron el Atlántico este verano Shane Larkin, Milos Teodosic y Mike James. Jugadores de muchos quilates, a los que le pueden seguir la estela algunos más. Es prioridad jugar en la NBA para Jayson Granger, viejo anhelo cajista, y Brad Wanamaker, con unas pretensiones inalcanzables para el equipo de Plaza. Dirección China tomó Aaron Jackson, muy reacio a seguir en Europa; y a Australia regresó Bryce Cotton, después de declinar un ofrecimiento del equipo malagueño. Otros prefirieron bajar un escalón, como Jovic.

Mientras el Unicaja aún anda cojo en el base, la mayoría de equipos tiene nuevo inquilino en la dirección de juego. De hecho, el único que no ha incorporado ningún jugador a esta posición es el vigente campeón, el Fenerbahce. No obstante, los otomanos, con Dogus de nuevo patrocinador presionándoles, se encuentran muy pendientes del futuro de Wanamaker.

Dos escuadras han sido las que han renovado por completo a sus bases. A Anadolu Efes ha llegado Errick McCollum, que rechazó al Unicaja, y Josh Adams; y al Maccabi Pierre Jackson, que también tuvo una oferta verde, DeAndre Kane y John DiBartolomeo. Muchos otros aderezaron una demarcación que consideraban a reforzar para el exigente reto continental. Emporio Armani incorporó a Jordan Theodore y a Andrew Goudelock; el Brose Baskets a Ricky Hickmann y a Daniel Hackett; el Khimki al ex cajista Stefan Markovic; el subcampeón Olympiacos a Brian Roberts y Strelnieks; el Panathinaikos a Marcus Denmon y Lukas Lekavicius; al Real Madrid vuelve Facundo Campazzo tras su cesión en Murcia; el Valencia Basket incorporó como tercera espada a Andrés Rico; el Zalgiris a Dee Bost y Vasilije Micic; y, finalmente, el CSKA a Sergio Rodríguez y Leo Westermann, el primer base en la lista de Carlos Jiménez.

En esta tesitura, cuatro son los conjuntos que tienen el uno incompleto. Baskonia tras las incorporaciones de Lucas Vildoza y de Marcelinho Huertas, busca incesantemente el recambio para Larkin. El Barcelona, con Tyrese Rice en el alambre, fichó a Thomas Heurtel y lo tiene casi cerrado con Phil Pressey, descartado por Joan Plaza para el club de Los Guindos. El que está huérfano de timoneles es el Estrella Roja, al que problemas de impagos le están cortocircuitando su planificación.

Misma situación que estos equipos vive el Unicaja. La frustrada operación con el carioca le obliga a ponerse manos a la obra otra vez. El mercado europeo está bastante escaso a estas alturas. Con Granger y Wanamaker en otra onda, pocos bases que se adapten a este nivel quedan libres. Asoma la opción de Dontaye Draper, que gustó mucho a los rectores verdes, pero que se ha ido diluyendo con el paso del tiempo. También Rochestie, pero parece muy improbable.

Así, el mercado americano, con las dos plazas de extracomunitario por utilizar, aparece como un caladero más que interesante. Como venimos informando, el nombre de Quinn Cook es el que más gusta. Que no haya probado en el Viejo Continente en su caso no es una traba y se adapta punto por punto al prototipo que trazaron Jiménez y Plaza al principio del verano. No es sencillo por su caché, que debería bajar, y por su buen cartel internacional. También porque aún tiene tiempo para volver a probar en la NBA. No obstante, con el devenir de los días aparecerán más jugadores cortados por las franquicias americanas. En este registro, se intuye que aún falta para conocer la identidad del compañero de Díaz y Soluade.