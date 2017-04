El 'bokerón' bilbaíno

No hay raíces malagueñas en el árbol genealógico de Eneko Alaña, un bilbaíno de 26 años que trabaja en Madrid después de estudiar Económicas y realizar un máster de Banca y Finanzas Participativas. Apenas alguna Semana Santa que pasó de vacaciones con sus padres de pequeño por la Costa del Sol. Pero sí existe una pasión, hay quien entiende que irracional, por el Unicaja, como demuestra a través de las redes sociales.

"La culpa de todo la tiene Berni Rodríguez", confiesa tras salir del trabajo Eneko, ya nervioso con el tercer partido de la final como todo aficionado del Unicaja: "Me gustaba mucho, yo jugaba al baloncesto, lo hice hasta los 19 años, y quería ser como Berni. De pequeño empecé a ver partidos del Unicaja, veía todos los domingos los que ofrecían por la televisión y llegó un momento en que me enganché... Hasta el día de hoy. Entonces tenía 12 años y ya tengo 26".

Con 15 años pedí una camiseta del Unicaja y mi padre recorrió todo Bilbao sin encontrarla

Eneko es hincha del Athletic de Bilbao en fútbol, pero del Unicaja en baloncesto, algo que chocó a sus padres bastante. "Les dije con 15 años que quería la equipación del Unicaja. Mi padre se volvió loco para conseguirla. Fue por todo Bilbao, por todas las tiendas de deportes, sin suerte. Claro, entonces no era como ahora que pides por internet y ya está", recuerda divertido el bokerón vasco: "Estaba ya desesperado, pero justo coincidió que un compañero de su trabajo tenía un hijo que entrenaba en el Unicaja y consiguió que me enviara la camiseta. ¿Que si aún la tengo? La llevo puesta, vamos. Es una con el 5 de Berni, evidentemente. Me gustaba porque identificaba mi juego con él. Siempre le seguí y me gustó su juego. Me la compré que me estaba grande y aún me queda holgada. Pero siempre iba a entrenar con ella. Hay gente que aún no lo entiende en Bilbao, pero yo soy del Unicaja. Ahora compro vía internet. Tengo la sudadera y una camiseta de Kostas Vasileiadis cuando regresó la última vez. Esa es muy bonita, la camiseta tiene, como debe ser, el verde y morado".

"Cuando hacía la carrera siempre decía que iba a hacer un Máster en Málaga, porque era una ciudad que me gustaba mucho, tenía un gran recuerdo de cuando fui de pequeño No pudo ser y me cogieron en otro máster en Madrid y aquí estoy trabajando", relata Eneko, que tiene una espina clavada: no ha pisado el Martín Carpena. "Siempre que he ido nunca ha coincidido que hubiera partidos. Sí he visto al equipo en Bilbao y en Vitoria, el club siempre me daba dos entradas y sí que he ido... Pero siempre con la afición rival, nunca con gente del Unicaja. Si voy al Carpena ya me puedo morir tranquilo".

Retirado Berni, ahora el favortismo de Eneko se reparte entre Alberto Díaz y Dani Díez. "Un conocido mío en Bilbao es amigo de Dani y siempre me ha gustado mucho, ya antes de irse al Unicaja. Y Alberto es un poco el continuador de Berni, de alguien que sea de la casa. Siendo del Athletic, pues ya puedes imaginar que me gusta que haya cantera en el equipo. Además, Alberto estuvo unos meses en Bilbao y se le quiere mucho", cuenta Eneko Díaz, que dice que, incluso en la época peor del Unicaja a principios de esta década, nunca renegó de la fe cajista: "Uno no es de un equipo sólo porque gana, yo he seguido fiel. Eso sí, el club se merece un título y la afición también. Aunque el Carpena no es lo que era cuando empecé a ver partidos, que siempre estaba repleto. Ahora sólo se llena en partidos importantes y eso tampoco me gusta".

Sobre la final, Eneko admite que lo ve "complicado, si te soy sincero, pero todo puede pasar. Mira los cuartos y las semifinales, pero tener factor cancha en contra contra un equipo como el Valencia es muy duro. Pero hay que jugarlo. Como gane la final voy para Málaga a celebrarlo", amenaza Eneko, que a través de las redes sociales ha forjado lazos de amistad con aficionados cajistas. Ahora tiene previsto venir par ala Feria de Málaga en agosto. "Si no es este año, el próximo seguro que voy al Carpena", dice el bokerón bilbaíno.