Una bola algo retorcida

Basta querer eludir algo para que inmediatamente se cruce en el camino. Le ocurrió al Unicaja, al que le tocó el gordo en el sorteo de la Copa del Rey Gran Canaria 2018. En los cuartos de final se enfrentará al Real Madrid, en un encuentro que tendrá lugar el 15 de febrero a las 21:30 horas. En caso de triunfo, en una hipotética semifinal espera el vencedor del duelo entre Valencia Básket e Iberostar Tenerife.

"Nos ha tocado el equipo más complicado. Campeón, líder destacado en la temporada regular...", decía el secretario técnico cajista, que, no obstante, dejaba la puerta abierta a la sorpresa: "Venimos con mucha ilusión. Lo vemos en estas situaciones, hay mucha competitividad e igualdad. Cuando llega esta cita es obligado estar aquí y hay que llegar lo mejor posible".

Se posan las palabras del que fuera alero verde en una estadística con poso. Atendiendo a la historia reciente, el idilio de los de Pablo Laso con el torneo es, cuando menos, probado. Coincide el mismo con la llegada del vitoriano a la casa blanca. De las últimas seis ediciones, en cinco el título viajó para Madrid. En esa tiranía solo se coló el Barcelona en 2013 en Vitoria, donde no estuvo el cuadro malagueño. Desde entonces, cuatro seguidas para los merengues.

También por el presente. Antes de su visita al Carpena el viernes, el Real Madrid se trataba del plantel más en forma del continente. Precedían a este partido una secuencia de 13 triunfos, con sensaciones realmente notorias. Sobreponiéndose a una plaga de lesiones de consideración, que no le restaron potencial. Espoleó Doncic con varios gregarios de lujo como Thompkins, Campazzo, Tavares o Reyes. Incluso Rudy reflotó.

Podrá echar una mano en la Copa Randolph, metido ya en la dinámica del grupo. No así Kuzmic -en el dique seco toda la temporada- o Sergio Llull. El menorquín se descartó en redes sociales y pese a una buena recuperación su vuelta se fecha para mediados de marzo. Más incertidumbre rodea a la figura de Gustavo Ayón, que podría apurar plazos. "Tiene algo de posibilidades", reconoció Herreros del mexicano.

Si respeto ha sembrado en Los Guindos el sorteo copero, prudencia deparó en el Real Madrid. "Nos ha tocado el Unicaja, que hace menos de una semana nos ha ganado en Euroliga. Estamos todos avisados de que va a ser un partido muy difícil. Todos nos dais por favorito, pero luego eso hay que demostrarlo", comentó el director deportivo blanco, que se despega de esa condición: "Llevamos cuatro años seguidos ganando la Copa y es normal. Eso hace que el que no le toca el Real Madrid está un poco más aliviado, pero es una competición muy complicada. El año pasado ganamos prórrogas, ganamos la final de dos puntos… Aquí el favorito no sirve para nada, no te da nada. Al revés. Lo único que hace es ponerte más presión."

Discurso que casa con el de un cauteloso Pablo Laso. "La Copa del Rey es imprevisible. No hay partidos sencillos. Te juegas todo a un partido. Cualquier situación puede cambiar el partido y hay que aceptar que juegas una final cada día", admitió el entrenador, que elogió al conjunto de Plaza: "Es un equipo que está en una buena dinámica, que está jugando bien y que tiene jugadores peligrosos. Es un gran rival en todos los aspectos, un equipo de Euroliga y muy competitivo".

Los precedentes entre blancos y verdes en el torneo del K.O dejan un 1-1. Se cruzaron en la Copa del Rey de 2001 celebrada en Málaga, donde los madrileños se llevaron el botín tras un ajustado 70-73. Se encontraron en cuartos y en circunstancias similares a las actuales. La más reciente data de 2005 y el recuerdo se dibuja en dorado. Obtuvo el pase el Unicaja en la última jornada, aunque llegó en un pico de rendimiento a Zaragoza. Tras imponerse a Etosa Alicante y Valencia hizo lo propio con el Real Madrid en la final (80-76). Ese equipo de Scariolo aupó la única Copa que se guarda en las vitrinas de la avenida Gregorio Diego.

Luego están los duelos de este curso, donde los de Plaza viajaron de un extremo a otro ante los de Laso. Cayeron con estrépito en Euroliga (89-57) y de manera digna en ACB (99-85) en el Wizink Center. En la Costa del Sol, los cajistas se dieron una de las mayores alegrías de la campaña al vencer por 80-75.

De aquí al 15 de febrero se cuentan 23 días y una retahíla de factores que pueden pertubar o catapultar a cada conjunto. Lo que parece inamovible es que será uno de los platos fuertes de la Copa del Rey de Gran Canaria.