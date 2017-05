A por el bronce ante el Barça

El Unicaja Rincón Fertilidad junior jugó, probablemente, sus mejores minutos de la temporada durante la semifinal del Campeonato de España ante el Joventut. Sucedió que el timing no fue el ideal. Ofreció un recital de baloncesto ofensivo de altos kilates en el primer cuarto, con canastas de todos los colores, movimiento de balón, mates y triples. Llegó a ganar por 14 puntos (10-24) y acabó haciéndolo por nueve (20-29). Pero el Joventut supo salir del temporal y del castigo al que le sometieron los pupilos de Paco Aurioles, que quizá pensaron que aquel insostenible nivel de acierto podría prolongarse. No fue así y el decorado del partido fue tornando al color verdinegro. Ganó el Joventut (79-63) en un tanteo ciertamente engañoso, pero que penalizó la falta de acierto en el segundo tiempo de los malagueños, que pelearán hoy a las 10:00 horas por le medalla de bronce ante el Barcelona, que perdió en una competidísima semifinal ante el Real Madrid (55-53).

Fue una buena oportunidad de regresar a una final del Campeonato de España, que no se juega desde la campaña 2013/14. Pareció durante 10 minutos superior el Unicaja al Joventut. Pero fue bravo el equipo catalán, campeón autonómico tras derrotar al Barcelona, para aguantar y remontar. El equipo malagueño salió como un tiro, con tres mates y dos triples de Ignacio Rosa, el jugador referente del equipo. Acabaría con 20 puntos y ocho rebotes el muy interesante proyecto de ala-pívot gaditano, pero el Joventut logró desconectarlo en los momentos en los que le dio la vuelta al marcador. Fueron 10 minutos de lujo, con pases por la espalda y triples a espuertas. Hizo 7/11 en el primer cuarto el equipo malagueño. Desde entonces, haría 1/21. Conforme iba menguando el acierto más se cerraba la defensa del Joventut, que en la segunda mitad exhibía una zona 1-3-1 que acabó por colapsar a los malagueños.

20Puntos. Ignacio Rosa fue el máximo anotador del equipo malagueño

No obstante, tardó en ceder el liderato del partido el Unicaja Rincón Fertilidad. Hasta el minuto 26 no lo hizo. Aguantó muchas embestidas del Joventut, que al descanso había recortado hasta los tres puntos (38-41). Supo despejar el Unicaja varias opciones rivales de remontada, pero ya no pudo resistir más (52-49). El Joventut cobró ahí mucha confianza y con el talentoso extremeño Alejandro Galán (18 puntos) a la cabeza más varios jugadores de la casa (Joel Parra, Dídac Cuevas o Eric González) enchufados para desarbolar al Unicaja.

Se marchó hasta los 16 puntos (71-55) el Joventut, que vio cómo el Unicaja mostró orgullo para recortar (71-62). Pero se había embolicado el cuadro de Los Guindos y ya no supo desenredarse para pelear al partido. Además de Rosa, Luis García hizo 14 puntos, siete rebotes y seis asistencias y Carralero metió 12 puntos.

No hay tiempo para lamerse heridas y el Unicaja tiene desde bien temprano (10:00 horas) la oportunidad de pelear por la medalla de bronce ante el también poderoso Barcelona, que ayer tuvo contra las cuerdas al Real Madrid. Sin su pívot más físico (el lesionado Ablaye Sow), el equipo de Paco Aurioles quiere ponerle el broche a una temporada en la que muchos jugadores han progresado, el objetivo final.