Los cadetes, eliminados en cuartos en Zaragoza

La Semana Santa es prolífica en torneos de formación de baloncesto. En Zaragoza se celebra el Torneo MHL, que reúne a varios de los mejores equipos de la edad de España junto a la selección nacional sub 15 y la de Holanda sub 16. Participó allí el Unicaja, que quedó apeado en los cuartos de final por el Canoe (57-53). No estaba el base titular del equipo, Lucas Muñoz, que compite con la selección española sub 16. En la primera fase, los jóvenes de Chiki Gil habían vencido en sus tres partidos pero el equipo madrileño sorprendió al Unicaja Rincón Fertilidad.

En el mismo torneo participa el CB El Palo, que en categoría femenina infantil accedió de manera brillante a las semifinales del torneo. En la masculina, el equipo paleño perdió ante el CB Helios maño en cuartos de final.